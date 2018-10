Lino Guanciale: una nuova fidanzata dopo Antonietta Bello? Il gossip

Gossip su Lino Guanciale: di nuovo fidanzato dopo Antonietta Bello?

Ormai non è una novità: Lino Guanciale e Antonietta Bello si sono lasciati dopo dieci anni insieme. Una decisione presa di comune accordo e i cui motivi, per il momento, sono ancora ignoti. Intanto, pare che nella vita dell’attore di Non dirlo al mio capo e L’Allieva sia entrata un’altra donna. Più di qualcuno sussurra nell’ambiente che il cuore di Lino sia stato rapito da una persona estranea al mondo dello spettacolo. E tale gossip prende maggiore vigore alla luce delle ultime dichiarazioni rilasciate da Guanciale. In un’intervista per Di Più Tv, il giornalista ha chiesto se l’abruzzese sia solo in questo periodo della sua vita. Piuttosto vaga la risposta del diretto interessato: “A questa domanda preferisco non rispondere”. Insomma, un secco no comment che lascia intendere che dietro ci sia dell’altro. Magari un nuovo amore, ancora fresco e genuino, che Lino vuole proteggere da fan, curiosi e soprattutto dalla cronaca rosa. Che il 39enne ha sempre cercato di schivare, data la sua indole timida e riservata. Chi sarà la presunta fortunata che ha fatto breccia nel cuore di uno degli uomini più desiderati in Italia?

Le ultime parole di Lino Guanciale sull’ex fidanzata Antonietta Bello

“Antonietta e io ci siamo lasciati di comune accordo. Abbiamo valutato che fosse la scelta migliore per entrambi. Però, siamo rimasti in ottimi rapporti: Antonietta resta una persona molto importante nella mia vita. È una donna, un’attrice, che stimo moltissimo”, ha spiegato Lino Guanciale alla rivista diretta da Sandro Mayer. Non è la prima volta che il volto di punta della fiction Rai usa parole di apprezzamento per l’ex compagna. Qualche tempo fa l’ha addirittura definita la migliore attrice in circolazione. Affermazioni che, almeno per ora, non hanno trovato una replica in Antonietta. La Bello – che lavora principalmente in teatro ma non disdegna qualche comparsata in tv come quelle in Braccialetti Rossi e Le Tre Rose di Eva – non ha mai affrontato pubblicamente la questione. Pure su Instagram, dove è attiva quotidianamente, ha preferito glissare le domande sulla sua vita privata.

Lino Guanciale torna a teatro: lunga pausa dalle fiction tv

Intanto Lino Guanciale ha deciso di smettere per un po’ con le fiction tv. Per quindici mesi l’attore ha lavorato ininterrottamente tra una fiction e un’altra. Prima Non dirlo al mio capo 2, poi L’Allieva 2 e infine La Porta Rossa 2. Titoli importanti, che gli hanno regalato la grande popolarità. “Però è arrivato il momento di prendermi una lunga pausa dal piccolo schermo. Lo faccio per me stesso ma anche per il pubblico, per evitare che si stufi di vedere sempre la stessa faccia”, ha chiarito Lino. Guanciale non smetterà di certo di recitare: da gennaio 2019 si dedicherà al teatro, la sua prima grande passione.