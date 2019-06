Ilary Blasi e Francesco Totti felici al mare: lo scatto conquista i fan

Ilary Blasi e Totti in vacanza al mare: la foto della coppia fa impazzire i fan e fa il giro del web

Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo gli impegni lavorativi, si sono concessi una bella vacanza insieme. La conduttrice Mediaset e il dirigente della Roma sembrano trovarsi in Costa Azzurra, a Saint-Tropez, per una vacanza in completo relax. Dal suo profilo instragram ufficiale, Totti ha condiviso una foto insieme alla bellissima moglie che in pochissime ore ha già fatto il giro del web. Sdraiati e abbracciati su un lettino, appaiono felici e più innamorati che mai, mentre lei bacia lui sulla guancia. La foto ha mandato letteralmente in visibilio i fan della coppia. Tantissimi i commenti di apprezzamento giunti, infatti, per l’ex capitano della Roma, che con un costume giallo ha sfoggiato un fisico statuario. Ovviamente anche Ilary si è mostrata bellissima e super in forma, pubblicando anche dal suo account alcuni scatti in costume da bagno di questa bella giornata al mare.

Francesco Totti abbraccia la sua Ilary e la bacia sulla guancia: “Un po’ di relax”, scrive su instagram dove sotto al post si sono riversati tantissimi fan e tifosi, facendo guadagnare alla foto più di 290mila like in poco più di tre ore. “Il re e la regina di Roma”, “I più belli di Roma” e ancora “Siete stupendi tutti e due, ma il capitano…”. E poi, ovviamente, c’è chi invita l’ex numero 10 a tornare in campo: “Sei ancora un figo, fatti ritesserare!”. Ilary Blasi e Francesco si trovano a Saint-Tropez, come testimoniato anche da alcune foto postate dalla bella presentatrice de Il Grande Fratello Vip, giudice speciale nella finale di Amici di Maria De Filippi dove ha fatto qualche simpatica gaffe. (Continua dopo il post)

Ma anche Ilary Blasi, approdata su instagram non da moltissimo, ha condiviso un contenuto sul social fotografico più o meno nello stesso momento del marito. Due scatti in cui compare sempre in costume, ma questa volta con un cappellino nero in testa: “Calma apparente”, commenta nella didascalia. Dopo il pellegrinaggio a Lourdes, starà forse pensando al possibile nuovo impegno in tv con Tempation Island? Chissà!