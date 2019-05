Ilary Blasi a Lourdes con i malati: dalla tv alla solidarietà

Ilary Blasi a Lourdes senza la famiglia: la conduttrice impegnata accanto ai malati

Lo aveva detto Ilary Blasi che, una volta portati a termine i progetti lavorativi in tv, si sarebbe concessa un viaggio a Lourdes. Il sogno della conduttrice era quello di andare in pellegrinaggio come volontaria, accompagnando i malati nel loro percorso spirituale. Per questo motivo, finito il Grande Fratello Vip e prima di accettare altre proposte di lavoro, la Blasi ha preso il volo per la Francia e, insieme alla sua migliore amica, è andata al santuario di Lourdes per servire i più bisognosi. Un viaggio spirituale, alla ricerca di se stessa e delle cose che contano veramente, che Ilary ha voluto intraprendere da sola mentre il marito, a Roma, è rimasto a prendersi cura dei figli.

Ilary Blasi a Lourdes: la conduttrice sceglie penitenza, carità e preghiera

Ilary Blasi a Lourdes si è unita alle “dame”, un gruppo di donne che indossano gli indumenti delle suore laiche e che passano le loro giornate tra penitenze, carità, preghiera e lunghi cammini verso i luoghi di culto insieme ai malati. Ilary ha scelto di intraprendere questo percorso dopo le fese di Pasqua. È partita lunedì 22 aprile, il pomeriggio di Pasquetta, da sola, senza Totti e la sua famiglia. A Lourdes alle dame non sono concesse distrazioni, devo spogliarsi di abiti, trucchi e oggetti considerati non indispensabili (come il cellulare), questo perché è ai bisognosi che devono riservare tutte le loro energie e attenzioni.

Ilary Blasi torna in tv: estate ricca di progetti per la moglie di Totti

Ilary Blasi, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe ritornare in televisione questa estate. La moglie di Totti pare sia in lizza per la conduzione di un noto show su Canale 5. Al suo fianco dovrebbe esserci Teo Mammucari, con il quale ha già condotto Le Iene. E, come si dice: squadra vincente non si cambia.