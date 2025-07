Temptation Island un mese dopo, chi si è lasciato: colpi di scena tra nozze e figli

Il 31 luglio è andato in onda il finale di Temptation Island 2025, edizione da record. Gli ascolti televisivi hanno dimostrato che la redazione e la produzione hanno fatto le scelte giuste. A colpire e intrattenere il pubblico sono state le sei coppie, che fino alla fine hanno regalato grandi colpi di scena, tra ritorni di fiamma inaspettati, rotture definitive, un matrimonio e una gravidanza.

Antonio e Valentina verso il matrimonio

Dopo la proposta di matrimonio al falò di confronto, Valentina e Antonio stanno ancora insieme. “Abbiamo fatto un rientro bellissimo. Ci siamo riscoperti”. ha racconta lei felice. Lui ha confermato immediatamente. Entrambi sono apparsi, di fronte a Filippo Bisciglia, raggianti e sempre più innamorati. La coppia ha già pensato alla data di nozze e sono già in corso i preparativi.

Denise e Marco non stanno più insieme

Il loro falò di confronto non si è concluso con un lieto fine. Infatti, Marco ha deciso di lasciare Denise, andando via da solo. Lui non era riuscito, infatti, ad accettare il rapporto che la fidanzata aveva creato nel villaggio delle fidanzate con Flavio. Dopo la loro uscita dal programma, Denise ha chiesto di poter rivedere Marco con un falò speciale. Alla fine, è arrivato il finale romantico. Un mese dopo, non stanno più insieme. Il primo a raggiungere Filippo è stato Marco. Quest’ultimo ha raccontato che la relazione è tornata a essere quella di prima e che ha continuato a sentirsi sotto pressione.

Marco ha parlato di una situazione per lui opprimente, con Denise che avrebbe ricominciato a non fidarsi di lui e a “controllarlo”. Quest’ultima, poco dopo, ha spiegato di voler recuperare tutto, pronta a riconquistare l’ormai ex fidanzato.

Sonia B. incinta: il ritorno con Simone e la dolce attesa

È arrivato il momento di scoprire cos’è accaduto un mese dopo tra Sonia B. e Simone. La loro relazione è finita durante il falò di confronto finale, chiesto da lei dopo averlo visto baciare la tentatrice Rebecca nel bagno, tramite un filmato. Inoltre, Simone nel villaggio ha anche confessato di aver, in passato, concretizzato le sue fantasie, facendo pensare a dei tradimenti. Ebbene, un mese dopo, i due sono tornati a formare una coppia! Non solo, Sonia B. e Simone hanno confermato le ultime indiscrezioni, rivelando di essere in dolce attesa. Lei è incinta ed entrambi sono apparsi felicissimi.

I due hanno partecipato al reality show dell’estate di Canale 5 ignari della gravidanza. Bisciglia ha spiegato cos’è accaduto:

“Hai scoperto di essere incinta. Hai fatto il test di gravidanza qualche giorno fa. So che volete questo bambino e siete entrambi felicissimi. Simone so anche che tu sei super felice, è un figlio che volete”

Sarah e Valerio non stanno insieme: lui felice con Ary, lei in lacrime

Il percorso di Sarah e Valerio a Temptation Island 2025 è stato sicuramente uno di quelli che più ha colpito. Inaspettatamente, entrati per mettere alla prova la loro relazione, lui si è legato alla tentatrice Arianna. Inizialmente, ha scoperto tramite alcuni filmati che Sarah ha incontrato e sentito, in passato, altri ragazzi durante la loro storia. Una scoperta fatta tramite delle confessioni di lei. Alla fine, si sono lasciati al falò, con un addio struggente.

Un mese dopo, la situazione è rimasta invariata. Anzi, Valerio sta continuando una frequentazione con Ary. Ha rivisto Sarah dopo il falò e, dopo uno scontro, sono riusciti a mantenere un rapporto pacifico. Il ragazzo ci ha tenuto a prendere le difese dell’ex fidanzata, dopo aver notato sui social network vari attacchi nei suoi confronti. “Non è una poco di buono. Ci sta, è giovane. Si può sbagliare. Le persone capiranno chi è veramente. Io la conosco”, ha assicurato.

Valerio ha condiviso la sua intervista del “mese dopo” con Arianna. Subito dopo, è arrivato il momento di Sarah, che sola non ha trattenuto le lacrime ricordando la sua ormai passata relazione.

Sonia M. e Alessio sono tornati insieme, lieto fine a Temptation Island 2025

Un ultimo e imperdibile falò di confronto tra Sonia M. e Alessio a Temptation Island 2025. Sin da subito a creare il panico e i colpi di scena nei due villaggi ci hanno pensato proprio Alessio e Sonia, ormai entrati nella storia di questo amatissimo programma.

In particolare, l’avvocato si è lasciato andare a una serie di espressioni e comportamenti che l’hanno reso un meme vivente sin da subito. “E che si fa?”, questa sua domanda è ormai storica per il pubblico affezionato al reality show. Sebbene il loro percorso sia finito subito nel programma, hanno continuato a essere grandi protagonisti, con i telespettatori curiosi di scoprire l’evoluzione tramite alcuni falò di confronto.

“Ti chiedo di rivalutare la tua offerta di uscire insieme e iniziare una vita nuova”, così nell’ultima puntata Alessio si è detto finalmente pronto a ricominciare, dopo il distacco vissuto. Sonia ha accettato: “Questa è l’ultima opportunità che abbiamo entrambi”. Hanno così lasciato insieme il programma, questa volta in modo definitivo, con tante promesse.

Un mese dopo, Alessio e Sonia M. stanno ancora insieme. I due sono apparsi raggianti in questo ultimo incontro con Bisciglia sotto le luci delle telecamere. Sonia ha spiegato perché ha deciso di recuperare tutto:

“È tornato l’Alessio che conoscevo ed è tornata la passione, quella di una volta. Io, ovviamente, non ho dimenticato quello che è successo. Ho solo deciso di investire in questo rapporto. Solo il tempo ci darà delle risposte. Non è stato un segno di debolezza, di paura di restare da sola. Sono innamorata. Ma è anche vero che c’è questa frattura che deve essere riparata”

Maria Concetta e Angelo si sono lasciati definitivamente: cos’è successo fuori

Il loro percorso nel programma si è concluso con Maria Concetta che ha deciso di chiudere la loro relazione. Angelo non le ha dato le sicurezze che lei cercava, anzi. La tentatrice Marianna l’ha smascherato e ha dato a Maria Concetta un assist. Quest’ultima, stasera, un mese dopo, si è presentata di fronte a Bisciglia da sola: “Ho scoperto che lui mi ha tradito. Ha baciato la sua ex. Alla fine, lui mi ha confermato tutto, anche se in parte”.

In lacrime, la ragazza ha potuto solo confermare che sta cercando di ricominciare, ma con la consapevolezza di meritare di meglio. Questo perché fuori ha avuto modo di scoprire ulteriori ‘tradimenti’ di Angelo, grazie al suo fiuto investigativo. Dopo di che, è arrivato il momento di lui di raccontare a Filippo la sua versione.

Lucia e Rosario in bilico dopo la confessione del tentatore Andrea

Il “mese dopo” di questa coppia è andata in onda nella penultima puntata ed è stato il più scoppiettante. Dopo aver scoperto che Lucia si era accordata con Andrea per ingelosirla, Rosario nel falò di confronto ha deciso per il lieto fine. Ma ecco che un mese dopo Bisciglia ha mostrato loro un video, nel quale il tentatore ha smascherato Lucia. Tutto è rimasto in bilico e molto probabilmente questa relazione è giunta al termine definitivamente.