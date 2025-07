Temptation Island, Valerio e Sarah scuotono tutti: analisi del falò che è storia

Grande colpo di scena quello che ha visto protagonista la coppia composta da Valerio e Sarah a Temptation Island 2025. Probabilmente all’inizio chiunque avrebbe puntato su un passo falso della Esposito, vedendola propensa a viversi senza limiti questa esperienza. Tra una frase e l’altra, ha confessato di aver tradito la fiducia del fidanzato, incontrandosi nei parcheggi con altri ragazzi. Queste confessioni hanno scosso parecchio Valerio, che si è lasciato rassicurare da un’altra persona, la tentatrice Ary.

Finito in un labirinto fatto di profonda delusione e momenti di incertezza, è riuscito a trovare la via d’uscita grazie alla single. Probabilmente anche da parte sua il sentimento non era poi così forte, tanto che si è lasciato subito travolgere da questa nuova conoscenza. Chiaramente bisognerà capire se la relazione tra Valerio e Arianna andrà avanti o se il tutto è nato per semplice ripicca e per mancanza di affetto. Di sicuro, qualunque cosa accadrà, lui è riuscito a cambiare le carte in tavola come nessuno in questa edizione.

Anche Sarah è rimasta senza parole nell’assistere all’avvicinamento tra Valerio e Ary a Temptation Island. “Guarda quanto contatto fisico! Sono fidanzati… che schifo”, ha commentato la ragazza vedendo alcune scene. E ancora non sapeva del bacio che è scattato tra loro, dopo del quale Valerio ha deciso di chiedere il falò di confronto. Per la prima volta, un partecipante che ha commesso un errore si è preso le sue responsabilità capendo lui stesso che fosse il caso di chiudere tutto.

Valentina, che in questa puntata – in onda il 29 luglio 2025 -, ha avuto il suo lieto fine con Antonio, con tanto di proposta di matrimonio, si è detta scioccata di fronte ad alcune scene. I telespettatori hanno avuto la sua stessa reazione. “Lui si sta comportando da single”, ha commentato Sarah, parlando con le altre fidanzate. Probabilmente, dopo le confessioni fatte dalla fidanzata sui suoi tradimenti, dentro Valerio la relazione era già giunta al termine.

In ogni caso, il pubblico è diviso. C’è chi appoggia Valerio, credendo che abbia fatto bene a voltare subito pagina dopo essere stato preso in giro da Sarah, e chi invece ritiene che quanto accaduto in passato non possa giustificarlo. “Ero io quella che doveva sbagliare e alla fine l’ha fatto lui”, ha fatto notare la Esposito in lacrime, parlando effettivamente delle previsioni che molti si erano fatti sul loro percorso.

Allo stesso tempo, proprio Sarah ci ha tenuto a sottolineare che Valerio in ciò che ha fatto è stato sincero e che le cose le ha detto con il cuore in mano. “Ma mi aspettavo tutto tranne questo”, ha affermato in lacrime. “Meno male che non ho comprato la cucina, costava un sacco di soldi”, ha poi ironizzato. Alla fine, ci ha ripensato e ha deciso di non chiedere il falò di confronto finale, credendo che dovesse farlo lui. “Ha fatto lo spavaldo. Chiamami, sono qui, ti aspetto”, ha concluso Sarah.

E, in effetti, è stato proprio Valerio a chiedere il falò di confronto, dopo averci riflettuto, prendendosi le sue responsabilità.

Temptation Island, finale struggente per Valerio e Sarah

Agli occhi di molti tutto appare come una vendetta da parte di Valerio contro Sarah, per quanto accaduto in passato. Questa ipotesi diventa più forte quando lui guarda soddisfatto e con un sorrisetto il video in cui bacia Ary. Addirittura ha riso quando ha anticipato a Sarah di aver baciato la tentatrice. “Noi siamo venuti qui per la nostra relazione, non per farti la storiella”, ha tuonato la ragazza, furiosa e delusa.

“Per cinque anni sono stata trascurata”, ha continuato la Esposito. “Hai detto che mentre ero a guardare la partita di calcio tu approfittavi per sentire altri. Al tentatore hai anche detto che vi sareste visti fuori per il caffè, ma mi prendi in giro?”, ha replicato Valerio. “Tu pensi che io devo fare quello fa tuo padre per te”, ha continuato. Il ragazzo poi è entrato nel dettaglio:

“Io non ho fatto nulla per ripicca. Ho alternato delle emozioni. Inizialmente, a sentire certe cose, ho provato rabbia. Con il passare dei giorni, io con questa persona ho provato qualcosa. Sì, è un bacio sentito, lo ammetto. Non ti devi fermare al gesto in sé, bisogna analizzare tutto il percorso. Non è che io sono entrato qua dentro con l’intento di trovare un’altra”

Sarah, al falò di confronto con Valerio a Temptation Island, non ha ovviamente reagito bene:

“Auguri! Allora, il tuo sentimento non era forte. Non ci eravamo detti che se sentivamo qualcosa per qualcun altro… ma mi vuoi davvero bene? Quando vuoi bene a una persona non fai questo. Tu cinque anni non li butti così. Mi hai mancato di rispetto, a te, alla tua famiglia, a me e alla mia famiglia. Non era il momento giusto, non era così che dovevi farlo. L’hai fatto con facilità. Io ho sempre detto la verità, che tu non hai mai voluto accettare”

“Se tu avessi scoperto che quelle chat non erano state seguite da incontri, avresti davvero fatto quello che hai fatto con la tentatrice?”, Bisciglia così ha cercato delle risposte in Valerio. Quest’ultimo ha risposto con un sì ed è scoppiato a piangere. Inaspettatamente, lei in lacrime si è avvicinata a lui per abbracciarlo. “Vederti stare male fa male di più a me che a te”, ha spiegato lui.

“Se sono arrivato a tanto è perché era vero, non ci posso fare niente”, ha continuato, ricevendo addirittura delle carezze. “Non piangere, ti voglio bene lo stesso, anche se non mi ami più. Non ti preoccupare, veramente”, così Sarah ha sorpreso tutti, comprendendo le angosce di quello che ormai è il suo ex fidanzato. Come si poteva immaginare, Valerio ha deciso di uscire da solo.

Un falò di confronto caratterizzato dalle lacrime, fino alla fine. Valerio e Sarah si sono salutati piangendo, in modo dolce. Mentre Bisciglia dava conforto alla Esposito, più volte Palma si è fermato per guardarla un’ultima volta. Va detto che molti telespettatori, a giudicare dalle reazioni sui social, hanno pianto con loro.