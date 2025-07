Temptation Island, Antonio ripulisce con il falò teatrale: Valentina nella centrifuga

Antonio e Valentina a Temptation Island 2025 hanno avuto il loro lieto fine. Lui è riuscito a cancellare ogni evento negativo, facendole prima uno scherzo e poi una proposta di matrimonio. Un falò di confronto scoppiettante, che non è stata caratterizzato da alcun video scomodo. Solo un po’ di rabbia all’inizio, ma poi tutto è passato in un attimo, con la coppia che si è lasciata andare a baci e abbracci prima di andare via dal programma.

Quando Antonio ha realizzato di non potere vivere senza Valentina, ha deciso di mettere un atto uno scherzo, in accordo con Rosario. A quest’ultimo, fingendo, ha dichiarato che si sta innamorando della tentatrice Martae di voler chiudere la sua attuale relazione. Nel capanno, Valentina non ha reagito bene e, dopo aver ascoltato queste parole, è scoppiata a piangere. Lucia ha tentato di rassicurarla.

Valentina ha deciso di chiedere il falò di confronto anticipato, avendo ottenuto – secondo lei – le risposte che cercava. Un brutto scherzo, questo, per la ragazza, che ha continuato a piangere, con le mani tremanti. Al pubblico lo scherzo non ha fatto ridere, per nulla. A detta dei telespettatori, Antonio avrebbe pensato di ripulirsi da quanto fatto in precedenza, facendo uno scherzo alla fidanzata, cercando di far dimenticare a tutti i giorni precedenti.

Ciò che è sicuramente impossibile dimenticare è la sua breve fuga dal villaggio dei fidanzati, fermandosi a metà corsa. Ma anche le sue varie richieste per il falò di confronto, con tanto di amari sfoghi, mai concretizzate. C’è da dire che a differenza di Simone, Antonio non ha comunque ceduto alle tentazioni nel suo percorso. Avrebbe potuto chiedere tranquillamente un falò di confronto, ma ha deciso di regalare ancora un po’ di dramma al pubblico di Canale 5.

Probabilmente se non avesse avuto questa idea, Valentina non l’avrebbe risparmiato durante il falò e gliene avrebbe dette di cotte e di crude.

Temptation Island: Antonio e Valentina presto sposi, la proposta al falò

“Sei bellissima”, così dolcemente Filippo Bisciglia ha accolto Valentina al falò di confronto. Di fronte ad Antonio, la giovane non riesce inizialmente a trattenere il sorriso. Lui va avanti, però, con il suo scherzo, dicendo di aver incontrato un’altra ragazza che l’ha conquistato, ovvero Marta. Non solo, ha iniziato ad accusare Valentina per essersi avvicinata al tentatore Francesco. A un certo punto, ha chiesto al conduttore di poter andare in bagno, lasciando Valentina sola a piangere sul tronco. “Non era mai capitato prima durante il falò”, ha affermato Bisciglia, tenendo il gioco.

“Vale, io purtroppo devo darti un video”, le ha detto improvvisamente Filippo. In questo filmato, è possibile ascoltare Antonio mentre le fa una dichiarazione d’amore, parlando con Rosario. Ed ecco che è apparsa la scritta “M’ vuò spusà?”, che si è accesa con il fuoco. Per Valentina a Temptation Island è arrivato così il lieto fine. Proprio a lei, che fino a poco prima, si diceva convinta che l’amore non esiste, convinta che Antonio si fosse davvero innamorato di Marta.

Il ragazzo si è addirittura inginocchiato di fronte alla fidanzata, con tanto di anello per questa proposta di matrimonio. E ovviamente la risposta è stata un bel sì.