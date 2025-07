Temptation Island, Antonio Panico da “clonare”: si è pure picchiato da solo

Antonio Panico.Panico di nome e di fatto. A Temptation Island, l’ometto sta dando spettacolo. Nel corso della terza puntata è andato più volte in escandescenza. Atteggiamenti tragicomici, su cui non è ancor ben chiaro se c’è da ridere o piangere. Continua inoltre a ergersi a commentatore fuori campo delle storie dei suoi compagni di viaggio. Quando parla, però, c’è il serio dubbio che molti non lo intendano visto che ha un italiano molto originale. Il meglio di sé però lo dà con la fidanzata Valentina Riccio che da una precedente relazione ha avuto 4 figli..

“Non mi elogia mai davanti alla sua famiglia. Eppure con lei mi sono fatto carico di tante responsabilità, visto che Valentina ha quattro figli”, ha detto Antonio a Filippo Bisciglia, gonfiandosi il petto. Intanto Valentina lo ha smontato parlando con le altre ragazze del villaggio: “Nemmeno nell’intimità vengo messa al primo posto. Mi sento responsabile per lui perché vive a casa mia. Mi dispiace anche il fatto che, se ci lasciassimo, sarebbe costretto a pagare un affitto”.

La donna ha proseguito scandendo altre paroline tutt’altro che di stima per l’amato: “La mia famiglia mi dice che da quando sto con lui mi sono spenta. Anche nell’intimità, quando ha finito, si gira dall’altra parte. Mai un bacio o un abbraccio. Non è normale nemmeno il fatto che non so quando prende lo stipendio. Ed è tirchio. Siamo andati a vedere il Napoli a Venezia. Il biglietto costava 50 euro. Sai come si è fatto ripagare? Si è fatto fare il pieno da 50 euro”.

Il punto più alto lo si è raggiunto quando Antonio, per difendersi dall’accusa di tirchieria, ha ricordato che ha comprato alla compagna una gazebo di 3 metri. Alè! Poi la tempesta. Bisciglia gli ha mostrato un video in cui Valentina danza con alcuni dei single del villaggio. Apriti cielo! “Questo sa fare. Lei mi aveva promesso rispetto. Ma da quello che vedo, l’unico che sta portando rispetto sono io. Quel cornuto con la pancia l’ha pure presa in braccio e fatta saltare”, ha tuonato.

Antonio è poi stato assalito dalla rabbia. Dopo aver lasciato il falò, ha distrutto parte della scenografia del villaggio. Prima ha mandato all’aria una torcia sulla spiaggia, poi ha colpito l’arredamento e la recinzione. Bisciglia lo ha osservato basito. Ma le follie di Panico non sono finite qui.

Assieme agli altri fidanzati ha visionato un’esterna in barca di Valentina col tentatore Francesco. Lei si è sfogata, ribadendo che da Antonio non riceve attenzioni. Lui ha fatto lo show. Si è inginocchiato davanti allo schermo con aria di sfida, iniziandosi a darsi dei pugni rabbiosi sulle gambe. Una scena imbarazzante. Poi è uscito in giardino e ha iniziato a urlare “vergognati”. Infine si è diretto in spiaggia e si messo a piangere, sdraiandosi sulla sabbia.

Antonio andrebbe clonato. Ma solo televisivamente parlando, sia chiaro. Un vero e proprio spasso, uno dei quei personaggi che fanno la fortuna di un programma come Temptation Island.