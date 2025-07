Temptation Island, Lucia nel caos: sente Andrea ma spunta foto con l’altro single

Se non esistesse Temptation Island, bisognerebbe inventarlo. Nelle puntata in onda mercoledì 30 luglio, tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi è accaduto l’impensabile. I due sono usciti assieme dal programma, dopo che lei ha rivelato a lui di essersi messa d’accordo con il tentatore Andrea Marinelli per architettare un piano per farlo ingelosire. Missione compiuta. Rosario, appreso che l’avvicinamento al single è stato pensato per provocargli una reazione, ha tirato un sospiro di sollievo. Poi il colpo di scena: Filippo Bisciglia ha incontrato la coppia a distanza di un mese dalla conclusione delle riprese. Ed è scoppiato il caos. Si è venuto a sapere che Lucia ha sentito e pure incontrato di nascosto Andrea. Rosario l’ha lasciata. Ora emergono altri risvolti piuttosto incredibili.

Il giornalista Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato una foto in cui si vede Lucia a Portici in compagnia di un altro single del programma, vale a dire Francesco, il tentatore che nel reality aveva provato a conquistare la fidanzata Valentina. E non è finita qui. Pugnaloni ha anche affermato che, ancora oggi, Lucia è in contatto con il tentatore Andrea Marinelli e che a Uomini e Donne, a settembre, ci sarà un confronto a tre alla quale prenderà parte pure Rosario. Alè! Ma che ci faceva Lucia con Francesco a Portici? Non è chiaro se il legame con il ragazzo sia una semplice amicizia sbocciata nel villaggio o se tra i due ci sia qualcosa di più profondo. Lo si scoprirà solo vivendo.

Quel che è certo è che la signorina Ilardo, innanzi alle telecamere, ha fatto una figura dimenticabile. Prima ha assicurato a Rosario che dopo il programma non aveva avuto contatti esclusivi con Andrea e che non lo aveva visto, poi, innanzi all’evidenza, ha ammesso che con il tentatore c’è stato un incontro segreto. E perché mai l’ha visto? Perché, secondo la sua giustificazione, aveva bisogno di conforto in quanto la relazione con Rosario non stava andando per il verso giusto.

In tutto questo can can, sorge un forte dubbio: tale ‘sceneggiatura’ degna di una commedia da Oscar è spontanea oppure gli ‘attori’ che la stanno mettendo in scena stanno recitando? Il sospetto di molti è che si sia innanzi a un teatrino orchestrato ‘per un pugno di visibilità’.