Rosario molla Lucia a Tempation Island, follia dopo il falò ma c’è lo spettro fake

C’è un motivo se Temptation Island riesce in piena estate a incollare davanti alla tv 4 milioni di persone. Ed è un motivo piuttosto semplice: sa confezionare storie ordinarie dandole risvolti extra-ordinari. Si prenda ad esempio la vicenda di Rosario e Lucia che parevano avviati verso il “vissero felici e contenti”. Sarebbe stato un epilogo per nulla eccezionale. Ma Temptation non vuole essere scontato. E infatti ecco che ha fatto saltare fuori il coniglio dal cilindro: dopo un falò zuccheroso in cui addirittura i due piccioncini hanno fatto sapere di essere pronti a vivere sotto lo stesso tetto, è scattata la rottura innescata dalle bugie della ragazza. Qualcosa nell’intera vicenda, però, pare emanare profumo di “fake“.

Per chi si fosse perso la puntata del 30 luglio, Rosario e Lucia si sono trovati al falò di confronto. Lei ha spiegato al fidanzato di essersi avvicinata al single Andrea per finta e che con quest’ultimo ha architettato un piano per farlo ingelosire. A riprova di ciò sono stati mostrati diversi video. Rosario, avendo capito l’antifona, ha tirato un sospiro di sollievo. Tutto un giochino per provocarlo un po’. Così ha abbracciato la compagna, dicendole di aver compreso di voler iniziare a conviverci.

Salto temporale: ecco apparire Filippo Bisciglia un mese dopo il falò, al cospetto di Lucia e Rosario. “Come va la convivenza?”, la domanda del conduttore. E da qui in poi si sono dipanate una serie di dinamiche folli. “Oggi non siamo ancora andati a convivere – ha spiegato Lucia -, è una decisione rimasta in stand by. Al di fuori del programma sono successe cose. Ho trovato un Rosario diverso, geloso e poco ragionevole. Lui era comprensivo prima, ma fuori dal villaggio lui non ha creduto che con Andrea fosse una messa in scena”.

“Il mio percorso – il parere di Rosario – è iniziato con dei dubbi. Poi ho capito che le mie paure e i miei dubbi erano superabili. Però ora ho scoperto la gelosia. Non sono geloso perché sono pazzo, ho perdonato lo scherzo ma poi lei è entrata in una chat dove ci sono anche alcuni single di Temptation. Lei non me l’ha detto, una mancanza di tatto”.

“Se faccio una chat non mi sento in dovere di dovertelo dire, non te lo devo chiedere. Tu hai avuto una reazione irragionevole”, ha controreplica di Lucia. Poi il colpo di scena che ha terremotato l’intera vicenda. Bisciglia ha fatto intendere di aver in mano del materiale alquanto compromettente: “Io devo dirvi una cosa e mi sento anche un po’ in imbarazzo, devo farvi vedere un video”.

Ed voilà, nel filmato è apparso il single Andrea che ha fatto rivelazioni incredibili: “Finito il programma Lucia mi ha scritto sui social e ci siamo visti in una città ‘neutra’ per capire se fosse finito lo scherzo e dove iniziasse il reale. Continuate le conversazioni ho capito che non ci sarebbe potuto essere altro. Non voglio entrare nel vortice creato di bugie da lei. Se Rosario vuole sapere i dettagli, resto a disposizione”.

Ma come lei ha rivisto Andrea in gran segreto? Rosario è rimasto basito esclamando: “Che schifo, mamma mia”. “Parleremo con Andrea e vedremo cosa avrà da dire”, la risposta di Lucia che ha confermato di aver sentito il single via messaggio, smentendo però di averlo visto. “A me hai detto che non l’hai mai sentito. Non mi posso fidare, Questo è vergognoso. Mi vergogno per te da morire, oltre che per la storia arrivata al termine”, ha tuonato Rosario.

C’è poi stata una chiamata, rimasta privata – non si è svolta innanzi alle telecamere del programma -, tra Andrea, Rosario e Lucia. Quindi l’ultimo coupe de theatre. Lucia si è presentata davanti a Bisciglia, dicendo di aver mentito e di aver visto Andrea in gran segreto in quanto stava attraversando un momento no con il fidanzato e cercava sostegno. Rosario l’ha mollata su due piedi e se ne è andato. The end!

Il sospetto è che la storia non sia del tutto spontanea. In qualche frangente Lucia ha pure tentato di versare qualche lacrima, facendo cilecca. Anche le reazioni di Rosario sono parse in diverse circostanze ‘recitate’. Per non parlare della ‘trama’ del single Andrea che vede in gran segreto la donna in una città ‘neutra’. Dove finisce la fiction e dove inizia la vita vera? Chissà…