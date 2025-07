Temptation Island, “Rosario e Lucia fake, lui è gay”: interviene la cognata

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi sono una coppia fake e lui è gay: trattasi di alcune voci che stanno circolando sui due fidanzati di Temptation Island. Sono fondate oppure si è innanzi a frottole divulgate da qualcuno velenosamente per dare aria alla bocca? Alla domanda ha risposto la sorella di Lucia che è una rapper il cui nome d’arte è Bad Barbie. Ma da dove sono nate le dicerie sulla coppia? Già prima che incominciasse il programma sedicenti esperti di gossip hanno sussurrato che i due non avrebbero una relazione reale e che avrebbero fatto finta di stare insieme solo per partecipare al programma di Canale Cinque condotto da Filippo Bisciglia.

A ciò si aggiunge ciò che ha scritto Vanity Fair. Il magazine ha sostenuto di aver ricevuto una soffiata su Lucia, la quale, prima dell’inizio del reality show delle tentazioni, avrebbe chiesto aiuto a una clinica estetica per realizzare un profilo da aspirante influencer. Un’altra fonte consultata da Deianira Marzano ha dichiarato che Lucia e Rosario hanno messo in piedi una relazione fake e che hanno studiato a tavolino il loro percorso a Temptation Island, con lui pronto ad avvicinarsi alle single e lei a recitare la parte della fidanzata ferita. Tali indiscrezioni sono fin da subito sembrate delle maldicenze infondate. E infatti pare che lo siano.

Sulla vicenda è intervenuta la sorella di Lucia. La donna si è espressa con un post pubblicato su TikTok, smentendo le dicerie sul conto della parente stretta e di Rosario. Inoltre ha menzionato la redazione del programma, sottolineando che a Temptation sono molto attenti durante i casting:

“Se sono una coppia fake? Aprite la mente! Comunque raga, giusto un secondo per dirvi che dovete imparare un pochino a capire le cose. Cioè non è che se Pinco Pallino dice che io sono mora, allora sono mora. Deve avere le basi per dire che io sono mora. Deve avere le basi per dire qualsiasi cosa sul mio conto. Ovviamente i social sono belli per questo, perché danno voce agli ignoranti, chiunque non ha un titolo può parlare e dire quello che pensa. Quindi non state a credere in tutto quello che mi mostrano. Il fatto che voi mi girate i video di mia sorella a Temptation Island, dove dicono “coppia fake”… Chi sa, chi conosce la famiglia, chi è intorno, le amiche, gli amici, che poi probabilmente sono i primi a dire bugie sul loro conto per invidia, ma sanno per certo che non è vero. Perché la redazione non è folle da prendere una coppia falsa. No, ci sono delle cose dietro. Quindi… Open your mind a little bit“.