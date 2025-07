Lucia-Rosario e Antonio-Valentina dopo Temptation Island (rumor)

La nuova stagione di Temptation Island sta ormai entrando nel vivo ed i fan del programma si stanno sempre più domandando quali saranno le coppie che continueranno la loro storia e quali, invece, si lasceranno. Nelle ultime ore sul web sono spuntate delle indiscrezioni in merito ad alcuni dei protagonisti di quest’edizione, nello specifico Lucia e Rosario ed Antonio e Valentina. Gli esperti di gossip Deianira Marzano ed Amedeo Venza hanno difatti svelato come sarebbe andata a finire tra le due coppie. Scopriamo che cosa hanno detto in merito al loro futuro fuori dal reality.

La segnalazione su Lucia e Rosario

Da qualche settimana è iniziata su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island, il reality show condotto da Filippo Bisciglia che mette alla prova le coppie in crisi. Tra i protagonisti di quest’anno ci sono anche i fidanzati Lucia e Rosario ed Antonio e Valentina. Nelle ultime ore sono spuntate sul web alcune indiscrezioni sulle due coppie. Gli esperti di gossip Deianira Marzano ed Amedeo Venza hanno difatti svelato il loro presunto futuro una volta abbandonato il villaggio di Temptation Island.

Nello specifico Deianira Marzano ha condiviso una storia su Instagram con una segnalazione da parte di un utente in merito a Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi. Stando a quanto segnalato i due sarebbero stati avvistati recentemente insieme al supermercato mentre facevano la spesa. Questo lascerebbe quindi pensare che la loro relazione stia continuando e che la coppia abbia deciso di abbandonare il reality insieme.

La segnalazione su Valentina ed Antonio

A far sapere come sarebbe finito il viaggio nei sentimenti di Antonio Panico e Valentina Riccio è stato invece l’esperto di gossip Amedeo Venza. L’esperto di gossip ha annunciato ai fan del programma che vedranno qualcosa di epico nelle prossime puntate riguardante la coppia. Ha anche aggiunto che i due starebbero ancora insieme.

In entrambi i casi, comunque, si tratta di semplici indiscrezioni. Qualche settimana fa, lo stesso Venza, aveva rivelato che nessuna delle coppie si era lasciata. Non resta quindi che continuare a seguire le puntate di Temptation Island su Canale 5 per scoprire se effettivamente le due storie siano andate a finire come segnalato.