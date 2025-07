Temptation Island, la tentatrice smaschera Angelo! Il subdolo piano

La tentatrice Marianna ha tolto la maschera ad Angelo a Temptation Island 2025. La ragazza, consapevole di essere sotto le telecamere con il microfono acceso, ha raccontato vari retroscena. Le sue parole hanno confermato che finora il ragazzo ha agito tentando di nascondere gesti e parole. In particolare, ciò è diventato evidente durante la sua esterna con la tentatrice. Maria Concetta nel capanno ha avuto modo di seguire tutte le scene, arrivando a un’amara consapevolezza e chiedendo il falò di confronto finale.

Ciò che ha spiazzato è stato il fatto che Marianna abbia deciso improvvisamente di liberarsi da un peso e svelare la verità dei fatti. Facendo il punto della situazione, Maria Concetta ha deciso di partecipare al reality show delle tentazioni per capire se può fidarsi oppure no del fidanzato. Quest’ultimo avrebbe dovuto dimostrarle che i suoi dubbi non erano fondati su fatti concreti, come dei tradimenti. Ma ecco che non è riuscito a cedere alle tentazioni.

Dopo la proposta di matrimonio di Antonio per Valentina e lo struggente addio tra Sarah e Valerio, è arrivato quest’altro colpo di scena. Maria Concetta è stata chiamata nel capanno la prima volta per assistere all’esterna di Angelo con Marianna. Mentre la tentatrice cercava di godersi la giornata al mare, lui è apparso sempre trattenuto, anche se non ha evitato battute e sguardi maliziosi. Maria Concetta, che lo conosce bene, ha subito intuito che il fidanzato si stesse trattenendo per le telecamere e che se queste non ci fossero state sarebbe accaduto qualcosa.

L’impressione è stata la stessa di Marianna! Maria Concetta è stata richiamata nel Capanno e qui ha avuto le conferme. Inizialmente nel filmato i due sono apparsi in un confronto, lontani dalle telecamere, all’entrata nel villaggio calabrese. A riprenderli sono state le telecamere di sicurezza, ma è stato impossibile sentire le loro parole. A chiarire tutte le idee è stata Marianna, che nel villaggio dei fidanzati di Temptation Island, ha smascherato Angelo.

In sua assenza e questa volta con microfono e telecamere, parlando con le altre tentatrici, Antonio e Valerio, la single ha mostrato la sua delusione. Marianna ha confessato subito che il ragazzo è un’altra persona quando intuisce di non essere ripreso. In particolare, la tentatrice ha assicurato che di fronte alle telecamere Angelo le dice spesso cose che nel restante tempo evita di dire. Intorno a lei, tutti hanno ascoltato con attenzione lo smascheramento.

Nella Capanna, intanto, Maria Concetta ha avuto modo di avere la conferma al suo dubbio, se mai l’avesse avuto. Nel villaggio dei fidanzati, Antonio ha voluto approfondire la questione, chiedendo alle tentatrice se Angelo potrebbe averle fatto capire che uscirebbe con lei dal programma. Inizialmente, Marianna ha dichiarato di non voler dire esplicitamente le dichiarazioni che le avrebbe fatto il ragazzo. Ma alla domanda diretta di Antonio ha ammesso: “Non sicuramente con me. Semmai, fuori ci vediamo”.

Marianna avrebbe così svelato il presunto piano di Angelo: sembra che lui avesse l’intenzione di uscire dal programma con Maria Concetta e di rivedere, magari di nascosto, la tentatrice fuori. La puntata in onda il 29 luglio si è conclusa con Maria Concetta che ha chiesto il falò di confronto anticipato. Nell’appuntamento che andrà in onda domani, il pubblico scoprirà il loro finale e anche quello di altre coppie, quelle composte da Alessio e Sonia M., Lucia e Rosario.