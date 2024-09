Temptation Island, svelata 5° coppia: finale già scritto, chi sono

Ci siamo: martedì, 10 settembre, inizierà una nuova edizione di Temptation Island. Si tratta di un’edizione particolare, andando in onda in autunno e a soli due mesi di distanza dall’ultima. In realtà, Maria De Filippi aveva già provato quest’esperimento con la versione VIP del reality, condotta da Simona Ventura e Alessia Marcuzzi. Questa volta, invece, ha deciso di “raddoppiare” rimanendo fedele al programma, dunque con coppie di personaggi sconosciuti e con Filippo Bisciglia al timone. In questi giorni, la pagina ufficiale di Temptation Island sta rivelando poco a poco i protagonisti della nuova stagione. Oggi, 2 settembre, è stato il turno della quinta coppia confermata: Fabio e Sara.

Fabio e Sara sono la 5° di Temptation Island: dettagli

Fabio e Sara, fidanzati da circa un anno, hanno deciso di partecipare a Temptation Island su iniziativa di Sara. La 22enne ha contattato la redazione perché la loro relazione è caratterizzata da una distanza significativa: lei vive a Ravenna e lui in un paesino in provincia di Catanzaro, in Calabria. Questa lontananza rende difficile la convivenza, e sembra che Sara sia l’unica a fare uno sforzo per vedere Fabio il più possibile. Infatti, è sempre lei ad andare in Calabria per visitarlo, mentre Fabio non è mai stato a Ravenna per incontrare Sara e la sua famiglia. “Penso di portare avanti questa relazione da sola”, ha detto nel video di presentazione.

D’altra parte, la mancanza di iniziativa da parte di Fabio sembra dipendere da una disparità nei sentimenti tra di loro. Fabio sente che stanno andando a velocità diverse e sta cercando di capire se Sara possa davvero essere la donna giusta per lui, per la quale rivoluzionare la sua vita e quotidianità. “Mi rendo conto che in questo momento noi camminiamo a due velocità di sentimento differenti e credo che partecipare a questo programma è determinate al nostro rapporto per decidere se Sara è la ragazza che potrà stare al mio fianco”, sono state le parole di Fabio.

Nei commenti, gli utenti si sono sbizzarriti, mostrando già una certa antipatia per Fabio. La maggior parte di loro è convinta che questa storia non avrà un lieto fine dato che, stando alle sue parole, il giovane non sembra essere realmente innamorato della fidanzata, motivo per il quale ne potrebbe combinare delle belle all’interno del villaggio dell’Is Morus Relais. Ad ogni modo, bisognerà aspettare ancora una settimana per vedere cosa succederà tra di loro e le altre 4 coppie già annunciate: Anna e Alfred, Titty e Antonio, Giulia e Mirco, Diandra e Valerio.