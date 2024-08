Temptation Island, 4° coppia con deja vu: corna e chat, chi sono

Manca poco e martedì, 10 settembre, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Visto il grande successo delle ultime due stagioni del reality estivo, si è deciso di lanciare subito un’altra edizione, a soli due mesi dalla conclusione dell’ultima. Una situazione simile si era già verificata qualche anno fa, quando in autunno fu trasmessa l’edizione VIP di Temptation Island, condotta prima da Simona Ventura e poi da Alessia Marcuzzi. Questa volta, però, si è scelto di mantenere lo stesso format con protagonisti non famosi e il conduttore storico del programma, Filippo Bisciglia, a cui il pubblico è ormai particolarmente affezionato.

Negli ultimi giorni, la pagina ufficiale del programma sta dando le prime anticipazioni su coloro che saranno i protagonisti di quest’edizione autunnale e, proprio poco fa, ha pubblicato un nuovo video presentando la quarta coppia che sbarcherà all’Is Morus Relais. Si tratta di Anna e Alfred, fidanzati da un anno e nove mesi. A decidere di chiamare la produzione e fare domanda per partecipare al reality è stata Anna, la quale non sa se continuare la relazione con il fidanzato a causa della mancanza di fiducia nei suoi confronti. Inoltre, la giovane non si sentirebbe molto valorizzata dal ragazzo, motivo per il quale la loro storia starebbe attraversando un periodo di crisi:

Scrivo io a Temptation Island principalmente per due motivi. Perché sento di non ricevere le attenzioni che vorrei e perché in questo arco di tempo mi sono sentita l’unica donna della sua vita.

Cosa ha minato la fiducia di Anna in Alfred? La giovane ha raccontato di aver trovato chat di dubbio gusto tra Alfred e i suoi amici, in cui lui si vantava di aver sedotto altre ragazze. Turbata da queste conversazioni, Anna ha deciso di indagare più a fondo, spiando nel cellulare di lui, dove ha scoperto un effettivo tradimento recente, successivamente confermato dallo stesso Alfred. Nonostante abbia più di un motivo valido per mettere fine a questa relazione, Anna ha confessato di essere ancora molto innamorata del fidanzato, motivo per il quale non riesce a lasciarlo andare.

D’altro canto, Alfred non sta vivendo bene l’ultimo periodo nella storia per la mancanza di fiducia di lei. Prevedibilmente, quest’intervento del ragazzo ha generato una marea di critiche sul web, dato che Anna ha spiegato eloquentemente le ragioni valide per le quali non riesce a fare affidamento in lui. Insomma, una situazione già vista e rivista a Temptation Island. In ogni caso, non resta che seguirli sul piccolo schermo a partire dal 10 settembre per scoprire come si svilupperà e quale sarà il finale di questa storia.