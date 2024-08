Temptation Island, 3° coppia assurda: lui la butta fuori casa

I direttori dei casting di Temptation Island hanno fatto il botto anche per l’edizione di settembre. Le coppie che abbiamo conosciuto finora sono allucinanti, anche la terza che è appena stata svelata, composta da Giulia e Mirco, ha dell’incredibile.

Da una parte, il Grande Fratello sta preparando l’ingresso di Lino (con Alessia e Maika) dall’altra, Is Moros Relais si prepara per i nuovi partecipanti. Chissà se Alfonso Signorini punterà l’occhio pure su un’altra coppia di Temptation per i teatrini nella casa più spiata d’Italia. Finora abbiamo conosciuto Diandra e Valerio, lei è un’imprenditrice che non vuole rinunciare alla bella vita mentre lui vorrebbe qualcosa di più tranquillo (ma non disdegna le gite in barca). Poi abbiamo visto Titty e Antonio, con lui che spaccia altre donne per sua moglie e lei che viene sostituita da Maradona nelle foto. Il canale Instagram di Temptation Island ha appena presentato la terza coppia, pure per loro sono subito arrivati centinaia di commenti.

Mirco e Giulia: lui la sbatte fuori casa ma lei torna sempre

Mirco e Giulia stanno insieme da 9 anni e convivono da 3. A scrivere a Temptation Island è Giulia, 30 anni, che si sente poco apprezzata nella relazione. Ultimamente, racconta, hanno avuto un periodo difficile. Da quando si sono trasferiti nella nuova casa di lui le cose tra loro sono peggiorate, i rapporti raffreddati e i litigi diventati più frequenti. Lei non si sente più valorizzata come un tempo, tanto che Mirco l’ha anche scacciata di casa non una, ma molteplici volte, nell’ultimo anno. I motivi non sono chiari, ma lei ci tiene a far sapere che giusto poco tempo fa lui l’ha risbattuta fuori per una settimana ma lei torna sempre. Giulia dice che quando Mirco la caccia non la cerca mai, è sempre lei che torna a bussare. Mirco dal canto suo dice che è consapevole che loro devono lasciarsi, che questa storia non fa più bene a nessuno dei due.

E allora che ci vanno a fare Temptation? Se lo chiedono tutti nei commenti! Tra chi chiede perché invece di andare in terapia di coppia vadano nel programma, altri che già fanno battute su Giulia che evidentemente non ha capito l’antifona, se lui la caccia e non la cerca. Perché Mirco deve buttarla fuori continuamente? Ci sono forse dei risvolti che non ci hanno ancora raccontato? Sicuramente le due campane saranno molto diverse. Ma pure lei che continua a tornare a casa sua dopo che lui la butta fuori, un po’ di amor proprio suvvia! Riuscirà Filippo Bisciglia a farglielo capire?