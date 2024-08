Temptation, svelata 2 coppia: discussioni per motivi da non credere!

A partire dal 10 settembre tornerà su Canale 5 la prossima edizione di Temptation Island, il reality show condotto da Filippo Bisciglia che mette alla prova le coppie in crisi. Qualche giorno fa sui profili social del programma era stata annunciata la prima coppia tramite un video di presentazione. Oggi è stata svelata anche la seconda, composta da Titty ed Antonio. Scopriamo meglio chi sono e per quale motivo hanno scelto di partecipare a Temptation Island e mettere alla prova i loro sentimenti.

La seconda coppia: Titty e Antonio

Quest’anno Temptation Island ha deciso di raddoppiare il suo appuntamento. Dopo l’edizione estiva, è pronta ad iniziare la prossima. Le nuove puntate andranno in onda su Canale 5 a partire da martedì 10 settembre. Già sono state svelate le prime due coppie che affronteranno il loro viaggio nei sentimenti. La prima è quella composta da Diandra e Valerio, annunciata tre giorni fa. Oggi è stata presentata, attraverso un video pubblicato sulle pagine social del programma, anche la seconda coppia, formata da Titty ed Antonio. I due sono originari di Napoli, sono fidanzati da tre anni e convivono da un anno.

Lui è del 1997 mentre non sappiamo la data di nascita di lei e che lavoro svolgano nella vita. A contattare la trasmissione è stato Antonio. Stando a quanto hanno raccontato nel video di presentazione lei sarebbe molto gelosa e possessiva. Titty ha invece raccontato che in passato lui le avrebbe dato motivo d’ingelosirsi e non fidarsi più dopo aver presentato un’altra ragazza come sua moglie. Ad aprile, mentre si trovavano a Parigi, Antonio ha fatto la proposta di matrimonio a Titty. Proprio in merito a questo momento indimenticabile i due hanno avuto alcune discussioni.

La ragazza ha difatti rivelato di avere come sfondo del cellulare una foto che immortala Antonio mentre le fa la proposta, lui, invece, avrebbe un’immagine di Maradona con un sigaro in bocca! Nella clip Titty gli fa appunto notare questo particolare, sottolineando come per lui il calcio venga prima di lei. La risposta del ragazzo è stata decisamente inaspettata poiché ha confermato che Maradona per lui è al primo posto. Chissà se dopo l’esperienza a Temptation Island lo sfondo verrà finalmente cambiato!