Temptation Island, c’è la 1° coppia: epico coro pro Checco Zalone

Finita un’edizione di Temptation Island, si passa subito ad un’altra. Maria De Filippi e la sua squadra, terminate le riprese della stagione trasmessa a luglio, si sono subito messi al lavoro per confezionare nuove puntate dello show dove si vedranno inedite peripezie sentimentali. Nelle scorse ore, i profili social del reality targato Fascino e trasmesso da Canale Cinque (la messa in onda è prevista per settembre) hanno presentato la prima coppia che ha deciso di mettersi alla prova. Trattasi di Diandra e Valerio.

A scrivere al programma è stata lei, dopo che il compagno, con cui sta assieme da sette anni e mezzo di cui sette di convivenza, le ha manifestato la ferrea volontà di trasferirsi da Roma a Brindisi, sua città natale dove tutt’ora c’è la sua famiglia di origine. Lei non ne vuole sapere. Diandra ha 37 anni e si descrive come una donna realizzata, anche lavorativamente. Di professione è un medico veterinario e un’imprenditrice attiva nella Capitale. Valerio, come ha spiegato la fidanzata, è un “dipendente statale la cui attività in ufficio è richiesta per 6 ore al giorno”.

Motivo degli attriti, come Diandra ha riferito, l’aut aut che lui ha posto: vorrebbe che lei lasciasse Roma e tutte i suoi impegni per trasferirsi a vivere con lui a Brindisi. Valerio avrebbe la possibilità di mantenere il suo lavoro da statale anche in Puglia, per questo spinge per il trasloco. “Io ti ho proposto una vita più tranquilla rispetto al tram tram che viviamo a Roma”, ha puntualizzato l’uomo.

“Lui – la replica della convivente – mi dice che basta un panino di fronte al mare e una camminata sotto la pioggia. Io non sono da due cuori e una capanna”. Ma nemmeno lui lo sarebbe, sempre secondo la donna, che ha sostenuto che quando lo porta in barca dai suoi amici non sembra disdegnare uno stile di vita ‘alto’. Infine lei si è detta convinta che non accetterà di lasciare la Capitale. Lui di tutta risposta ha invece spiegato di essere sicuro che abbandonerà Roma. Una bella situazione insomma.

Non appena la clip è stata divulgata sui social, è stata travolta da una cascata di commenti da parte degli utenti. Tanti coloro che hanno ironizzato sul “posto fisso statale”, richiamandosi in coro ai memorabili sketch di Checco Zalone che sul tema ci ha costruito una carriera. Molti altri commentatori si sono chiesti per quale motivo partecipano al reality show se già hanno deciso cosa fare. In effetti Diandra è stata netta nel dire di non avere la benché minima idea di andare ad abitare a Brindisi, mentre Valerio, sempre con vigore, ha dichiarato il contrario, cioè che lui ci andrà.