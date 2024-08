Temptation Island, perché Maria non s’azzarda più a levare Bisciglia

C’è stato un tempo in cui Filippo Bisciglia sembrava che fosse stato messo in dubbio per la conduzione di Temptation Island. Per chi non lo ricorda, qualche anno fa, il programma fu affidato ad Alessia Marcuzzi. Inoltre, la costala “vip” del reality delle tentazioni, che ha visto due edizioni prima di essere definitivamente archiviata, è stata timonatala la prima volta sempre dalla ‘Pinella’ e la seconda da Simona Ventura. Dopo queste brevi parentesi, ‘Pippo’ è tornato in sella allo show e Maria De Filippi, che lo produce, non si è più azzardata a levarlo. E un perché c’è, basta dare un’occhiata agli ascolti.

Correva l’anno 2018 quando fu sperimentato Temptation Island Vip. Innanzi ai falò spuntò la Marcuzzi. La stagione andò bene: ebbe in media 4 milioni di utenti e il 22.4% di share. L’anno successivo ecco che Maria premiò Simona Ventura. Il programma raccolse buoni dati, ma calò. Media finale, 3.3 milioni di spettatori e il 19.4% di share. Si arriva al 2020, quando Temptation Island in versione classica fu proposto anche a settembre, come tra l’altro avverrà quest’anno. Fu richiamata la Marcuzzi. Risultato finale? 3.182.000 milioni in media di utenti e il 18.3%. Non male, ma se si guarda ai numeri ottenuti da Bisciglia la musica cambia.

Bisciglia ormai fa binomio con Temptation Island

Il conduttore romano, sempre nel 2020, nell’edizione di luglio seppe intrattenere in media 3.7 milioni di persone (23.5%). L’anno successivo ne radunò 3.3 milioni a puntata (23.3%). Nel 2023 ha fatto crescere i numeri portando a casa 3.49 milioni di utenti medi (26.4%). Infine, nell’edizione da poco conclusa, ha alzato ulteriormente l’asticella coinvolgendo ogni giovedì sera 3.51 milioni di spettatori (29.2%).

Numeri alla mano, si capisce in fretta che il reality funziona anche senza Bisciglia, ma quando c’è lui le cose vanno meglio. Ecco perché Maria De Filippi, anche se quest’anno Mediaset ha spinto per il doppio impegno ravvicinato (l’edizione di luglio e quella che sarà trasmessa a settembre), ha deciso di piazzare alla conduzione sempre lui, ‘Pippo’. D’altra parte Temptation e Bisciglia sono diventati una sorta di binomio inscindibile. Lui calza a pennello con la trasmissione che oramai ha la sua impronta.