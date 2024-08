Temptation Island sta per tornare: inizio, puntate e tutti i dettagli

E’ da poco terminata l’ultima stagione di Temptation Island e già si parla della prossima. Quest’anno, difatti, il famoso reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che mette alla prova le coppie in crisi ha deciso di raddoppiare il suo appuntamento. Dopo l’edizione andata in onda quest’estate ce ne sarà una seconda che inizierà a settembre. Scopriamo meglio qual è la data d’inizio e tutti i dettagli sulla trasmissione.

Quest’anno Temptation Island è stato un vero successo, tanto che si è deciso di raddoppiare il suo appuntamento. E’ settembre il mese prescelto per la messa in onda della prossima stagione del reality show delle tentazioni. Stando ad alcune indiscrezioni, la data d’inizio dovrebbe essere martedì 10 settembre alle 21.30. Se così fosse, le registrazioni delle puntate dovrebbero partire il 23 agosto. L’appuntamento settimanale cambierebbe quindi giorno, in quanto l’edizione estiva veniva trasmessa ogni giovedì. Per il momento, comunque, la data ancora non è certa e potrebbe subire delle variazioni anche a causa dei palinsesti televisivi autunnali. Il numero delle puntate non dovrebbe cambiare, si vocifera difatti che saranno sei come per la stagione precedente.

Ancora una volta la location scelta per il programma è Santa Margherita di Pula, nel sud della Sardegna. Anche la conduzione rimarrà invariata e sarà affidata a Filippo Bisciglia. Non si sa invece nulla in merito alle coppie che inizieranno il loro viaggio nei sentimenti. Dovrebbero essere sei o sette ma ancora non si conoscono i nomi dei partecipanti. Come sempre, anche in questo caso, ai fidanzati ed alle fidanzate si aggiungeranno tentatori e tentatrici per mettere alla prova il loro amore.

Per chi non riuscisse a seguire le puntate in diretta il martedì sera su Canale 5, vi è la possibilità di usufruire delle piattaforme di streaming. In particolare su Mediaset Infinity e Witty Tv sarà possibile guardare il programma in contemporanea alla sua messa in onda oppure in un secondo momento, in base alla propria preferenza. C’è quindi la possibilità di recuperare le puntate perse, oltre che di accedere a contenuti e video esclusivi.