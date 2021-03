Temptation Island, Sebastiani svela il nome della figlia ed è polemica

In molti ricorderanno sicuramente Martina Sebastiani per la sua partecipazione a Temptation Island con quello che, all’epoca, era il suo fidanzato Gianpaolo Quarta. Come dimenticare il fatidico momento in cui la ragazza ha confuso il nome di Gianpaolo con quello del tentatore Andrea Dal Corso per cui aveva preso una forte sbandata. Dopo quell’esperienza, si è allontanata dalla tv, ha ritrovato un nuovo amore e tra poco diventerà anche mamma per la prima volta.

A distanza di qualche settimana dall’annuncio della gravidanza, ha svelato anche il sesso del bebè. Nelle ultime ore ha dichiarato che si tratta di una femminuccia che chiamerà Vittoria. Ovviamente c’è chi ha subito pensato alla piccola Vittoria, secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni. Tra coloro che hanno fatto questa osservazione anche l’ex gieffina del Grande Fratello Vip Selvaggia Roma che si è limitata a commentare: “Vittoria Sebastiani Fedez. Evviva, contentissima per voi!”.

Ci sono stati anche altri commenti più maliziosi. C’è chi, infatti, l’ha accusata di aver copiato Fedez e Chiara Ferragni dando vita ad una polemica abbastanza sterile. La Sebastiani, in ogni caso, non le ha sicuramente mandate a dire e ha spiegato di aver scelto questo nome ancora prima della notizia del parto dell’influencer Chiara Ferragni: “Non ho 20 anni che prendo spunto per il nome di mia figlia da un personaggio pubblico. Questi commenti mi lasciano perplessa sullo sviluppo celebrale di alcune persone”.

In quanto all’annuncio del sesso della nuova arrivata, Martina Sebastiani l’ha svelato tramite un post su Instagram dove ha espresso tutta la sua felicità, pubblicando anche un video dove è presente anche un bambino, il figlio di suo fratello: “Una cuginetta per Mattia. Ti aspettiamo amore!”.

Come anticipato prima, l’ex protagonista di Temptation Island ha annunciato di essere incinta a febbraio, sempre con un post di Instagram accompagnato ad un video dell’ecografia e la seguente didascalia:

“Un uomo stupendo che amo alla follia, una casa tutta nostra e adesso TU! La prima grande emozione quando l’abbiamo scoperto, la seconda quando già dopo 2 mesi si muoveva così tanto durante l’ecografia che quasi sembrava che ballasse”.

Un periodo d’oro per Martina Sebastiani che ha voltato completamente pagina dopo la parentesi di Temptation Island dove la vedevamo in preda ai tormenti sentimentali per la sua situazione con Gianpaolo e Andrea Dal Corso con cui, dopo il reality, si è anche frequentata. Un idillio durato molto poco visto che, poi, i due hanno annunciato la rottura dopo poco tempo, nel settembre 2018.

Visto che ormai il reality di Canale 5, per lei, sembra essere un lontano ricordo, non ci resta che attendere la nascita della piccola Vittoria!