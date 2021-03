Temptation Island, Giada: “Io e Francesco abbiamo perso un figlio”

By

Grave perdita per la coppia che qualche anno fa ha partecipato al reality show di Filippo Bisciglia

Dolorosa confessione su Instagram da parte di Giada Giovanelli. La web influencer ha subito un aborto spontaneo. Giada aspettava un figlio dal compagno Francesco Branco, con il quale aveva partecipato a Temptation Island nel 2018. I due, insieme da tempo e con una convivenza ben solida, stavano provando da qualche mese ad avere un bambino.

Un sogno realizzato due mesi e mezzo fa, quando Giada ha scoperto di essere incinta. All’ultimo controllo medico l’ecografia ha però mostrato che non c’era più battito. La Giovanelli non ha esitato a definire questo dramma una vera e propria batosta, tanto che per giorni è letteralmente sparita da Instagram, dove ha un rapporto quotidiano con le sue follower.

Dopo qualche giorno di silenzio Giada di Temptation Island ha deciso di rompere il silenzio sulla faccenda. La 30enne ha spiegato tutta la situazione e ha cercato di spronare chi ha vissuto una vicenda simile. La Giovanelli ha ammesso che ancora oggi ha delle crisi di pianto ma sta cercando di superarle con il lavoro e con le cose che più le piacciono, come la pittura (da sempre uno dei suoi hobby preferiti).

Giada Giovanelli ha inoltre consigliato a tutte di farsi visitare da ginecologi bravi visto che ha avuto a che fare con alcuni medici che non l’hanno capita e sostenuta in un momento del genere. Dopo questa dura confessione la fidanzata di Francesco Brando ha ricevuto il sostegno di tante persone tra cui l’altra ex protagonista di Temptation Island, Martina Sebastiani, e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Megghi Galo.

Anche quest’ultima era incinta fino a qualche settimana fa ma è stata costretta ad interrompere la gravidanza a causa di una serie di problemi. Continua invece a gonfie vele la dolce attesa di Martina Sebastiani. Archiviata la lunga relazione con Gianpaolo Quarta e il flit con Andrea Del Corso Martina oggi è incinta di un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Giada e Francesco di Temptation Island hanno invece comprato una casa dopo la partecipazione alla trasmissione di Canale 5 e sperano presto di mettere su famiglia.