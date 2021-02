Temptation Island: l’ex protagonista Martina Sebastiani è incinta

Cicogna in volo per l’ex fidanzata di Gianpaolo Quarta, che ha fatto scalpore nell’edizione del 2018 per la sua liaison con Andrea Dal Corso, attuale fidanzato di Teresa Langella

Dopo Alessandra De Angelis e Roberta Mercurio un’altra ex protagonista di Temptation Island è incinta. Martina Sebastiani, che ha partecipato al programma di Filippo Bisciglia nel 2018, ha annunciato su Instagram la sua gravidanza. La web influencer non è più fidanzata con Gianpaolo Quarta con il quale ha preso parte al reality show prodotto da Maria De Filippi. I due si sono mollati dopo che Martina ha ceduto alla corte del tentatore Andrea Dal Corso e non è più riuscita a ritrovare un’intesa con Quarta.

Da ben due anni Martina Sebastiani di Temptation Island è felicemente fidanzata con un ragazzo che non fa parte né del mondo dello spettacolo né di quello dei social network. Un ragazzo normale, con un lavoro comune che ha però cambiato la vita della giovane. E con il quale oggi Martina è pronta a mettere su famiglia: la Sebastiani ha dato l’annuncio su Instagram mettendo in mostra il pancione che cresce.

Al momento Martina Sebastiani non sa ancora se appenderà un fiocco rosa o un fiocco azzurro. Di sicuro il parto è previsto in estate. Il post della protagonista di Temptation Island ha subito fatto il pieno di like e commenti. Non sono mancati gli auguri di altri ex della trasmissione di Canale 5 come Selvaggia Roma, Giada Giovanelli, Valentina De Biasi, Oronzo Carinola.

Mentre Martina Sebastiani si appresta a diventare mamma, il suo ex fidanzato Gianpaolo Quarta ha ritrovato una stabilità affettiva. Da qualche tempo è felice accanto ad Erika: lo scorso Natale la coppia ha festeggiato il secondo anniversario insieme.

Procede a gonfie vele pure la relazione tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella. Dopo l’esperienza a Temptation Island i due hanno partecipato a Uomini e Donne e qui sono stati travolti dalla passione. Quello tra Teresa e Andrea non è stato un percorso facile ma oggi i due sono felici inieme.

Smentiti i gossip che parlavano di presunte crisi, Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono più uniti che mai anche se per il momento, a causa degli impegni di lavoro, hanno dovuto rinunciare alla convivenza.