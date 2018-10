Temptation Island, Giada e Francesco comprano casa: “Ma litighiamo ancora”

Francesco e Giada raccontano la loro esperienza a Temptation Island e i progetti futuri

Sull’ultimo numero del magazine di Uomini e Donne, a raccontarsi in un’intervista sono Francesco Branco e Giada Giovinelli. I due ex concorrenti dell’ultima edizione di Temptation Island, svelano quali sono i loro progetti per il futuro che li attende. Ma, andiamo per ordine, quando viene posta loro la domanda sul perché della partecipazione al programma condotto da Filippo Bisciglia, i due rispondono in egual modo: “Abbiamo scelto di partecipare a Temptation Island principalmente per metterci alla prova e per verificare la reale forza dei nostri sentimenti”. La coppia legata da ben nove anni, ricordiamo che dopo aver trascorso 21 giorni all’interno dei villaggi, è uscita più unita che mai.

Giada e Francesco continuano a litigare anche dopo la forte prova di Temptation Island

Confessa Giada: “Prima litigavamo molto, adesso litighiamo un po’ meno anche se caratterialmente siamo due persone che difficilmente riescono a far finta di nulla”. La forte gelosia di Francesco aveva spinto i due a partecipare al programma per riuscire a risolvere questo problema che, a detta del ragazzo, era qualcosa di ossessivo. Ma, rivela: “Il programma mi ha fatto capire che la mia gelosia era immotivata. Lei è bellissima e ho capito che finché sono gli altri a fare apprezzamenti su di lei, posso stare tranquillo”.

Ecco quali progetti hanno per il futuro Giada e Francesco

I due fidanzati, più innamorati che mai, svelano di aver comprato una casa insieme. Dice Francesco: “Una casa più grande e spaziosa che in futuro possa ospitare la nostra famiglia”. Continua Giada: “Grazie a Temptation ho realizzato il mio grande sogno che era quello di costruire una famiglia. Il mio istinto materno si è fatto molto chiaro e preciso. Mi piacerebbe avere due gemelli”. Dopo tali rivelazioni, non possiamo fare altro che augurare uno splendido e roseo avvenire a questa giovane e felice coppia.