Giada e Francesco: dopo Temptation Island un figlio insieme

Giada e Francesco di Temptation Island stanno ancora insieme

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Giada e Francesco di Temptation Island. Dopo la fine delle registrazioni del reality show, la coppia ha trovato nuova linfa vitale. “Ora siamo come gli adolescenti innamorati”, ha raccontato Giada a Filippo Bisciglia nella puntata conclusiva del programma di Canale 5. Oltre ad essere più complici e dolci l’uno con l’altra, Giada e Francesco hanno anche cambiato casa. “Abbiamo preso un appartamento più grande, con una stanza in più”, ha ammesso Giada. “Quella stanza è il nostro futuro, vogliamo avere un figlio. Non nell’immediato ma il sogno c‘è”, ha aggiunto Francesco, che ha poi scherzato: “Spero di avere un maschietto”.

I progetti di Giada e Francesco dopo Temptation Island

Già nell’intervista a Uomini e Donne Magazine Francesco e Giada avevano parlato dei loro progetti in comune. “Ho riscoperto la Giada che ho conosciuto dieci anni fa. Per la prima volta dopo troppo tempo ho capito anche quanto anch’io fossi importante per lei. Vedere il suo sguardo, vederla emozionarsi per me, piangere e sentirle dire che mi ama e che vuole rendermi felice sono momenti che non dimenticherò mai. Ringrazio Temptation per la possibilità che mi ha dato. Auguro a chiunque di viverla come l’ho vissuta io. Non siamo abituati alla distanza, è stato difficile sopportare l’attesa senza poterla sentire, ma è servito. Non riesco a vedere la mia vita senza Giada accanto e stiamo facendo di tutto per costruire il nostro futuro insieme… abbiamo grandi progetti!”, aveva fatto sapere il ragazzo.

Temptation Island: le parole di Giada su Francesco

“Durante i ventuno giorni ho scoperto un lato di me stessa che forse non avevo mai avuto modo di tirare fuori e stargli lontano mi ha fatto capire quanto Francesco sia fondamentale per me. Lui è veramente la mia forza. Grazie alle sue parole ho capito l’importanza di stargli vicino, di comprenderlo e amarlo come merita perché è un ragazzo unico e non ho mai pensato il contrario di lui”, aveva invece dichiarato Giada di Temptation Island.