Temptation Island: le 13 coppie che stanno ancora insieme

Pollini ecco alcune foto della serata organizzata “una notte a Vallà” dove io ed il momo siamo diventati dj per una buona causa. Eravate tantissimi tutto insieme per ricordare la terribile catastrofe che ha colpito il paese. Una serata che ha permesso di raccogliere fondi a favore di chi per colpa di una potentissima tromba d’aria ha perso tutto! Sono innamorata della prima foto…. perché è proprio così che guardo il momo ogni singolo giorno della nostra vita insieme. Anche dopo quattro anni e mezzo io lo guardo così… come se fosse il primo giorno ❤️ Grazie @yuri_antonello per averci dato la possibilità di far del bene .