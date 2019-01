Uomini e Donne oggi, Teresa e Salvatore: dopo la crisi un nuovo traguardo

By

Uomini e Donne oggi: Teresa e Salvatore festeggiano l’anniversario dopo la crisi

Finalmente terminato il duro momento di crisi tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, oggi, infatti sono tornati insieme e si godono a pieno la ripresa del loro rapporto. Come abbiamo avuto modo di vedere negli scorsi mesi, l’ex tronista e il corteggiatore hanno vissuto un periodo di totale buio. Arrivati al culmine, la coppia aveva scelto di prendere strade diverse o, comunque, staccare un po’ e prendersi del tempo per capire meglio. Ma, quando i fan erano ormai rassegnati all’idea di vederli separati, ecco che alla vigilia di Natale hanno annunciato di essere tornati di nuovo insieme. Tra mille lacrime, dunque, il loro legame ha ripreso scintilla e il loro matrimonio prosegue da dove lo avevamo lasciato. Da quando la coppia scelse di uscire insieme dagli studi del programma condotto da Maria De Filippi sono trascorsi ben 4 lunghi anni.

A ricordare il fatidico giorno ci ha pensato proprio Teresa sul suo profilo Instagram. Poche ore fa, infatti, ha postato il famoso video della scelta avvenuta, appunto, il 28 gennaio 2015. Sotto l’appena citato filmato, la siciliana scrive: “28 gennaio. Un giorno indimenticabile”. Tra gli hastag, invece, inserisce: “Ricordi, emozioni, la mia scelta sei tu, per tutta la vita, ti amo”. Il tutto, ovviamente, accompagnato da una serie di cuoricini rossi in segno del loro amore. La risposta di Salvatore arriva immediata sotto il post di sua moglie. Scrive semplicemente: “Vita mia” che, seppur breve e conciso, sembra voler dire tutto!

Teresa e Salvatore festeggiano 4 anni di amore

4 lunghi anni che comprendono tutti gli ingredienti della vita. Amore, passione, gelosia, lacrime, litigi, discussioni varie, allontanamenti e riavvicinamenti, guerra e pace, crisi, momenti bui ma, alla fine, come si suol dire: l’amore vince su tutto! E, la storia tra Salvo e Teresa sembra darne, ancora una volta, la conferma.