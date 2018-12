Teresa e Salvatore stanno ancora insieme: crisi superata ufficialmente

Uomini e Donne: Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo non si sono lasciati

È tornato il sereno tra Teresa e Salvatore di Uomini e Donne. La coppia siciliana, protagonista di un’edizione di Temptation Island, è riuscita a superare la crisi di qualche mese fa. L’ex tronista ha annunciato la lieta notizia su Instagram, dove ha condiviso un tenero scatto col marito. “Ciò che Dio unisce l’uomo non può separare!!! Ovviamente il mio pensiero va sempre a chi in questo momento non può festeggiare il Natale in famiglia, a tutti i bimbi in ospedale, a tutti quelli che non stanno passando un buon momento!!!”, ha scritto Teresa. Nessun commento è ancora arrivato da parte di Salvatore, ma è probabile che l’ex corteggiatore spenda qualche parola nei prossimi giorni.

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sono andati in crisi qualche mese fa, per motivi ancora ignoti al grande pubblico. Il calciatore ha preferito andare via di casa ma non si è mai arreso del tutto. Salvatore e Teresa hanno provato, con forza e determinazione, a ricucire il loro rapporto. E ci sono riusciti alla grande: insieme trascorreranno anche il Natale 2018.

Teresa e Salvatore: una delle coppie più solide di Uomini e Donne

Insieme dal 2015 e sposati dal 2016, Teresa e Salvatore formano una delle coppie più solide di Uomini e Donne. Come accaduto ad altri ex del programma – vedi Aldo e Alessia, Marco e Beatrice – pure i due hanno avuto una crisi che ha rafforzato ancora di più la storia d’amore. Tanti auguri!