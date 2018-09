Teresa e Salvatore si sono lasciati, parla lui: “Ho deciso di andare via”

View this post on Instagram

Ragazzi non è facile parlare di questa situazione, è vero abbiamo avuto qualche problema ed io ho deciso di andare via …! Col tempo si vedrà …Vi chiedo solo un pó di rispetto ,quello che non ho avuto in questi giorni ,perché tutti vogliono sapere …! Vi chiedo gentilmente di non scrivere MINCHIATE ,perché ne sto leggendo tante …..! Ho pubblicato una story , dove ho scritto che un giorno forse parlerò. Poi volevo tranquillizzare qualche deficiente che per quanto mi riguarda sono stato contattato per qualche rivista ma ho rifiutato…! Spero che sono stato esauriente e confido nel vostro rispetto ! Buona giornata 💪🏻❤️