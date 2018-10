Teresa e Salvatore di nuovo insieme, il Web si scatena: dubbi sulla crisi

Teresa e Salvatore di nuovo insieme: un nuovo avvistamento scatena il Web contro la coppia

Uomini e Donne News fresche di giornata: Teresa e Salvatore sono stati visti di nuovo insieme. La coppia sembra aver superato la crisi e il peggio potrebbe essere passato. Peccato che la velocità con cui si è svolto il tutto abbia insinuato qualche dubbio sul Web. La coppia già dopo Uomini e Donne sembrava molto unita, seppure qualcuno non credesse a questo amore. A Temptation Island hanno confermato di non poter stare lontani neanche un giorno, poi c’è stato il matrimonio che ha fatto sognare i fan della coppia e tutto sembrava procedere per il meglio. Fino all’annuncio della crisi di matrimonio.

Teresa e Salvatore sono tornati insieme, ormai sembra essere ufficiale

L’allarme separazione comunque pare essere rientrato. Oggi Teresa e Salvatore erano di nuovo insieme, sempre in un centro commerciale. Esattamente come è già successo pochi giorni fa, la coppia era insieme a passeggio per il centro commerciale Le Masserie di Ragusa. Ad avvistarli è stata una lettrice de Il Vicolo delle News, che non ha perso tempo e ha subito inviato la sua segnalazione. Il fatto che si siano riavvicinati nel giro di poche settimane da quando hanno confermato la crisi, però, ha scatenato i dubbi del Web: sarà stata tutta una recita per riaccendere i riflettori su di loro? Effettivamente erano un po’ spariti dalla scena e dal gossip di Uomini e Donne, ma magari è successo anche per volontà loro.

La crisi di Teresa e Salvatore è stata inscenata?

Facendo un giro sui social, comunque, e leggendo qualche commento qui e là sembrerebbe che molti non abbiano creduto alla crisi di Teresa e Salvatore. Lui era andato anche via di casa, ma forse più che di crisi matrimoniale si è trattato di un litigio ed è per questo che hanno risolto in breve tempo. Sul fatto di essere tornati insieme, Teresa e Salvatore non hanno ancora proferito parola.