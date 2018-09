Teresa e Salvatore si sono lasciati per un tradimento? Parla l’ex tronista

Perché Teresa e Salvatore si sono lasciati? News e aggiornamenti sulla coppia di Uomini e Donne

Si infittisce il mistero sulla separazione tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo di Uomini e Donne. Sposati da due anni, l’ex tronista e l’ex corteggiatore hanno annunciato la loro rottura senza svelare i motivi. Perché è finita una delle storie più belle nate alla corte di Maria De Filippi? In molti hanno ipotizzato un tradimento, da sempre una delle cause più devastanti per una coppia. Ma Teresa, che sta soffrendo parecchio per la situazione, ha seccamente smentito. “Tradimento? Assolutamente no”. La siciliana sta cercando di farsi forza, come scritto nel suo ultimo post su Instagram: “Ogni giorno della vita è unico, ma abbiamo bisogno che accada qualcosa che ci tocchi per ricordarcelo. Non importa se otteniamo dei risultati o meno, se facciamo bella figura o no, in fin dei conti l’essenziale, per la maggior parte di noi, è qualcosa che non si vede, ma si percepisce dal cuore. Succede tutto per una ragione…”. Salvatore ha invece usato altre parole, evidenziando tutto il suo rammarico e la sua delusione per questa vicenda.

“Sei più deluso o arrabbiato?”, ha chiesto un follower qualche giorno fa a Salvatore di Uomini e Donne. “50 e 50”, ha risposto il calciatore. Per poi specificare: “La mia rabbia è dettata dal fatto che ho portato troppo rispetto. Dimenticando in primis di rispettare me stesso”. Affermazioni dure, che non lasciano indifferenti i fan della coppia formata da Teresa e Salvatore. Cosa è successo tra i due? Qualcosa di così irreparabile o c’è davvero rimedio?

Salvatore Di Carlo ha lasciato la casa che condivideva con Teresa Cilia

Al momento i diretti interessati preferiscono tacere. È chiaro solo che Salvatore ha lasciato la casa che condivideva con Teresa Cilia fino a qualche settimana fa. “Ho preferito andare via”, ha ammesso il 29enne.