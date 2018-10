Teresa e Salvatore sono tornati insieme? L’avvistamento

Teresa e Salvatore di Uomini e Donne sono tornati insieme? La coppia avvistata in un centro commerciale

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sono tornati insieme? La coppia nata a Uomini e Donne da poco ha reso ufficiale la sua rottura. Sono davvero tanti i fan che sono rimasti sconvolti da questa notizia. Sin da subito hanno dimostrato al pubblico di essere molto innamorati e uniti. Non solo, i telespettatori hanno sempre apprezzato il fatto che i due non hanno mai utilizzato la loro storia d’amore per fare televisione. Presto è anche arrivato il matrimonio, un grande giorno per Teresa, la quale sognava l’evento sin da quando era bambina. Ma ecco che qualche settimana fa i fan hanno iniziato a notare il loro improvviso allontanamento. Sui social nessuno dei due ha più condiviso foto di coppia. Ed ecco che finalmente è arrivato l’annuncio di Salvatore, il quale ha confermato i dubbi del pubblico, rivelando di aver lasciato Teresa. Quest’ultima non ha smentito la rottura. L’ex corteggiatore ha lasciato la casa in cui vivevano insieme.

Ma ecco che ora arriva la notizia su un avvistamento della coppia. Scendendo nei dettagli, una lettrice di Isa e Chia ha visto entrambi nel centro commerciale di Ragusa. L’utente ha fotografato Teresa e Salvatore insieme e ha inviato le immagini al sito. Secondo quanto racconta la lettrice, i due passeggiavano tranquillamente tra i vari negozi. L’ex tronista si sarebbe poi fermata in un negozio della Tre e Salvatore avrebbe continuato a passeggiare da solo. Dopo di che, sarebbe tornato ad aspettare Teresa. Sempre stando al racconto della lettrice, la Cilia pare si girasse in continuazione per vedere dove si trovava il marito. Inoltre, l’utente si dice sicura del fatto che tra i due ci sia stato un riavvicinamento.

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo avvistati insieme per la prima volta dopo la rottura

L’utente racconta che Teresa sembrava abbastanza felice, in quanto sempre sorridente. Mentre Salvatore le è apparso molto più serio. Probabilmente i due stanno tentando di ricostruire qualcosa che si è rotto. La Cilia, in questo periodo, si è sempre mostrata triste sui social. L’ex tronista ha anche condiviso diversi sfoghi, nei quali faceva intendere di sentirsi sola senza il suo Salvatore.