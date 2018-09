Uomini e Donne gossip, Teresa Cilia in lacrime: “Perché sempre io?”

Uomini e Donne gossip: Teresa Cilia in lacrime si sfoga sui social

Teresa Cilia parla con i suoi fan e mostra le lacrime che le scendono dagli occhi. L’ex tronista di Uomini e Donne sembrerebbe aver perso il marito Salvatore Di Carlo. Tra loro sembrava andare tutto bene, ma poi qualcosa pare sia andato storto. L’ex corteggiatore ha, infatti, deciso di lasciare la loro casa. Una crisi molto profonda quella che ha colpito questa coppia. Sono tanti i fan che sono affezionati a loro. Infatti, Teresa ci tiene a ringraziare tutte le persone che in questo momento le sono vicine. La Cilia ammette che sono davvero tanti i fan che la stanno sostenendo. Il pubblico regala parole di conforto all’ex tronista, la quale poi decide di fare un’altra Storia su Instagram per spiegare cosa sta provando in questo momento. Teresa chiede perché tocca sempre a lei lottare contro problemi. Niente accade per caso, secondo l’ex tronista. E anche quanto le sta succedendo ora potrà servirle per avere più forza di prima.

“Ci sono cose che forse non capirò mai, ci sono momenti in cui vorrei sprofondare, ci sono pensieri che rimangono nella mia mente per ore.” Così, Teresa spiega cosa le emozioni che sta provando in questo momento. Questa profonda crisi che sta vivendo con Salvatore la sta facendo soffrire. Infatti, questa era una delle coppie che aveva mostrato di essere molto unita. “Ma poi tutto svanisce quando penso che nella vita bisogna correre ogni rischio, bisogna pensare positivo, bisogna lottare sempre”. Continua poi l’ex tronista, la quale si ritrova a combattere ancora una volta contro un grosso problema.

Gossip Uomini e Donne: Teresa Cilia e la crisi con Salvatore Di Carlo

“Allora dico perché sempre io?! Sapete la risposta? Perché nulla accade per caso, tutto serve, serve per essere più forti di prima! Abbi fede!” Conclude così la sua Storia Teresa. Qualche ora fa, proprio Salvatore ha rivelato ai fan che le cose non vanno più bene tra loro e che non vivono più insieme. Una notizia che ha spiazzato non pochi fan, che da giorni aveva notato qualcosa di strano nella coppia.