Georgette Polizzi: un pazzo matrimonio con Davide e la nuova cura

Georgette Polizzi di Temptation Island pronta a sposare il suo Davide Tresse: i fan attendono anticipazioni

Un pazzo matrimonio quello che Georgette Polizzi e Davide Tresse stanno organizzando. A rivelarlo è proprio la stilista, attraverso una breve intervista sulla rivista Nuovo. L’ex coppia di Temptation Island 2016 quest’anno realizzerà un grande sogno, dopo il terribile periodo vissuto recentemente. Georgette si è ritrovata di fronte a una situazione più grande di lei, che ha sempre cercato di gestire al meglio. La sclerosi multipla l’ha colpita e per un intero mese è rimasta paralizzata. La Polizzi sta riuscendo a combattere questa terribile patologia in modo abbastanza sereno, trascorrendo la maggior parte del suo tempo a fianco alle persone a lei care. Tra queste ovviamente non può non esserci Davide, il quale ha pensato bene di regalarle un momento molto felice, facendole la sua proposta di matrimonio. Questa notizia ha elettrizzato non poco i fan della coppia, che vogliono assolutamente conoscere sempre più dettagli riguardanti le nozze. Ora Georgette rivela qualche piccola anticipazione nel corso dell’intervista.

Georgette Polizzi definisce pazzo il suo imminente matrimonio con Davide Tresse

L’organizzazione del matrimonio prosegue da diverso tempo. Georgette ha già scelto il suo abito da sposa e sa bene cosa bisogna aspettarsi da questo evento tanto atteso dai fan della coppia. “Sono una donna anticonvenzionale e quindi il nostro matrimonio non potrà che essere speciale. Niente di classico, ma sicuramente pazzo e molto curato nei dettagli”, dichiara la Polizzi, dando una piccola anticipazione. Dunque, non aspettiamoci delle classiche nozze, ma qualcosa di davvero particolare. Sicuramente Georgette riuscirà a sorprendere tutti! Ma prima di accettare la proposta di matrimonio, la Polizzi ammette di aver chiesto a Davide se “fosse davvero sicuro di ciò che stava facendo” e lui ha confermato le sue intenzioni, rispondendo senza alcuna esitazione. In questi giorni Georgette ha trascorso insieme a Davide un weekend alle terme, sebbene i medici le avessero consigliato di riposare. Ma secondo la Polizzi, l’amore è “il miglior modo per fare la convalescenze”.

Georgette Polizzi e la sclerosi multipla: come sta affrontando la malattia

Grazie alla nuova cura prescritta dai medici che la stanno seguendo, Georgette ammette che sta vivendo “una vita quasi normale”. Affronta la sua malattia trovando sempre il lato positivo in tutto quello che le accade. Dedica molto tempo al lavoro, segue le varie terapie, viaggia e cerca di stare il più possibile insieme a chi le dà affetto. Attraverso questa malattia, Georgette confessa di aver compreso di doversi godere ogni istante della sua vita e ovviamente Tresse continua a supportarla. Ora non ci resta che attendere questo pazzo matrimonio di Davide e Georgette!