Georgette Polizzi in lacrime: l’importante scelta per le nozze con Davide

Georgette Polizzi super emozionata: la futura moglie di Davide Tresse sceglie il suo abito da sposa

Una giornata emozionante quella trascorsa ieri da Georgette Polizzi. L’ex partecipante di Temptation Island e futura moglie di Davide Tresse presto convolerà a nozze e non ha potuto non condividere con i suoi fan una delle scelte più importanti per una donna. Georgette ha ufficialmente scelto il suo abito da sposa! Un passo molto emozionante quello compiuto dalla Polizzi, che già durante la prima prova ha trovato il vestito dei suoi sogni. Nessuna anticipazione, però, al momento. Lei stessa, rivolgendosi a Davide attraverso una Storia su Instagram, ammette che non sarà possibile vedere ancora l’abito da lei scelto. Proprio ieri, insieme alle sue amiche ha deciso di recarsi in un negozio di abiti da sposa e di scegliere quello più adatto a lei. La stessa Georgette confessa di aver scelto velocemente. Infatti, sembra proprio che la Polizzi sia riuscita immediatamente a trovare ciò che stava cercando. Ovviamente c’è grande curiosità da parte dei fan, che vorrebbero avere una piccola anticipazione e qualche dettaglio in più sull’abito, con cui raggiungerà l’altare per sposare Davide.

Georgette Polizzi sceglie il suo abito da sposa: “Ce l’abbiamo fatta”

Il 15 settembre 2019 Georgette e Davide convoleranno a nozze. I fan della coppia di Temptation Island non vedono l’ora di vederli in questo giorno così importante. Nel frattempo, la Polizzi continua con i preparativi del matrimonio e ovviamente non poteva non compiere un passo molto importante, quello della scelta dell’abito da sposa. Georgette, attraverso delle Stories su Instagram, rivela ai fan di essere pronta a compiere questo passo, con l’aiuto delle sue più care amiche. Dopo un brindisi, la Polizzi si mostra con gli occhi lucidi e annuncia di essere riuscita a trovare il suo abito da sposa. “Ce l’abbiamo fatta donne, abbiamo l’abito da sposa, ho fatto veloce”, rivela Georgette, mostrandosi emozionata.

Georgette Polizzi pronta a sposare Davide Tresse: “Ho pianto come una fontana”

“Vi comunico ufficialmente che ce l’abbiamo fatta, ho scelto il mio abito da sposa. È proprio vero che quando lo indossi ti parte qualcosa allo stomaco e ti scende una lacrima. Diciamo che io ho pianto come una fontana”, scrive in seguito Georgette con un post su Instagram. Forti emozioni per la Polizzi che ringrazia lo staff del negozio e le sue amiche. Infine, con grande felicità aggiunge: “Sapete cosa vi dico?!? Non vedo l’ora che arrivi il 15 settembre!!”