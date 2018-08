Riccardo e Camilla in crisi: “Abbiamo deciso di non convivere più” VIDEO

Uomini e Donne e Temptation Island: Riccardo e Camilla stanno ancora insieme?

Da tempo i fan più attenti avevano notato l’assenza di foto e storie su Instagram insieme. Ora sono i diretti interessati a confermarlo: Riccardo e Camilla sono in crisi. La coppia nata a Uomini e Donne qualche anno fa e tra i protagonisti di Temptation Island 2017 sta vivendo un momento difficile della storia. Nessun tradimento, nessuna terza persona in mezzo, come insinuato dai più maligni: l’ex tronista e la bionda ex corteggiatrice stanno semplicemente attraversando un periodo complicato, di quelli che capitano a molti fidanzati. “Non ci sono stati tradimenti, mancanze di rispetto di qualsiasi genere o altre ca….e. Siamo due persone innamorate che ora hanno bisogno di un momento diverso per continuare ad amarsi. Basta, dateci spazio, rispettateci ora più che mai”, ha scritto la Mangiapelo sui social network, replicando a un commento di un follower.

“Evitiamo pu…..e, come tradimenti e cose varie che è un secondo che iniziano a volare v……o qui. Abbiate la decenza e il rispetto che in questi due anni forse spesso è mancato nei nostri confronti”, ha invece detto Riccardo Gismondi. I due si sono poi mostrati insieme, in alcune storie sul profilo Instagram di Camilla, dove hanno chiarito la situazione.

Uomini e Donne: il video di spiegazione di Riccardo e Camilla

Camilla e Riccardo hanno deciso di non convivere più ma di restare comunque vicini, soprattutto perché insieme hanno un negozio d’abbigliamento ad Anagni, città natale dell’ex giocatore di basket. Molto probabilmente, data la giovane età (lui 23 anni, lei 21) i due stavano bruciando troppo le tappe e hanno così deciso di godersi con più calma il loro amore.

Ecco le spiegazioni di Riccardo e Camilla: