Temptation Island: Bisciglia pronto, reazione Ventura ed ex concorrenti

Filippo Bisciglia ritorna con Temptation Island 2020: l’annuncio social che innesca numerose reazioni… anche quella di Simona Ventura!

Riscaldati i motori… Temptation Island 2020 sta per tornare! L’edizione Nip, ovviamente, quella dei personaggi famosi è prevista per settembre con alla conduzione Alessia Marcuzzi. Lei, confermata anche per quest’anno, avrebbe tra le mani un cast con nomi importanti. Li scopriremo col tempo. Che dire, invece, dei concorrenti di Temptation Island Nip? Filippo Bisciglia mantiene il massimo riserbo: non devono trapelare anticipazioni sul cast. Il conduttore ha però fatto sapere che è tutto pronto per la nuova edizione, nonostante le difficoltà incontrare a seguito del Coronavirus: sono state prese tutte le misure del caso per contenere al massimo il possibile contagio. Dopo alcuni dubbi sulla sua conduzione (e dell’ipotetico rapporto compromesso con Maria De Filippi), Filippo Bisciglia ha annunciato l’inizio di Temptation Island sul suo profilo Instagram, innescando la reazione di Simona Ventura – in passato anche lei conduttrice del reality show – e di alcuni ex concorrenti.

Temptation Island Nip news e gossip: Filippo Bisciglia spazza via ogni dubbio

Filippo Bisciglia è pronto per la nuova conduzione di Temptation Island, che sarà un tantino diversa rispetto a quella della precedenti edizioni. Il Coronavirus ha cambiato alcuni programmi e il reality di Canale 5 non ne è immune. A cosa assisteremo? Nelle prossime settimane, avremo nuovi gossip sulle coppie di Temptation Island e news su come si svolgerà il programma. Intanto, Filippo Bisciglia ha voluto spazzare via ogni dubbio sulla sua conduzione con questo messaggio pubblicato su Instagram: “Eccola, una delle 3 foto porta fortuna che pubblico ogni anno prima dell’inizio del nostro programma. Dico nostro perché sono convinto che sia così”. Maria De Filippi e Filippo Bisciglia si sono chiariti dopo quello che è successo ad Amici Celebrities. Nessun rancore. Il conduttore ha comunque tenuto a precisare: “È di 2 anni fa, ma non potevo non metterla, testimonia il fatto che… stiamo per tornare!”.

Simona Ventura scrive a Filippo Bisciglia: la reazione degli ex concorrenti di Temptation Island

Mentre è saltato fuori che Clizia e Paolo non sarebbero mai stati contattati dalla produzione di Temptation Island, sappiamo che l’edizione Nip andrà presto in onda, grazie al feed Instagram di Bisciglia. Ha voluto scrivere l’hashtag #maicomequestanno viste le difficoltà che ha trovato davanti a causa del Coronavirus. Tutto bene quel che finisce bene, comunque. Anche perché è stata confermata l’edizione Vip con Alessia Marcuzzi alla conduzione. La notizia dell’inizio del programma è stata accolta con entusiasmo da Simona Ventura (che gli ha voluto dare il suo personalissimo in bocca al lupo) e da alcuni ex concorrenti: Ida Platano, Lara Zorzetto, Jessica Battistello e Ciro Ferrara.