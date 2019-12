Le liti del 2019: gli scontri più accesi e trash dell’anno (Video)

Gli scontri del 2019: liti accese e sceneggiate assurde per un anno da non dimenticare

L’anno sta per finire e noi non potevamo concluderlo senza proporvi uno speciale sulle liti più accese e trash che abbiamo visto in questi 365 giorni. Scontri improvvisi, discussioni inaspettate e diverbi imprevedibili: ne abbiamo viste di tutti i colori, soprattutto su Canale 5 che con alcuni programmi ci ha regalato delle gioie immense. Sì, non è la TV degli anni d’oro, quella di qualità che qualche critico sogna di rivedere, ma in fin dei conti non è neanche una televisione da tenere spenta: basta guardare tutto con il dovuto distacco e farsi una grossa grassa risata con le urla di Tina Cipollari, gli scleri di Gemma Galgani, gli ovini di Vittorio Sgarbi e chi più ne ha più ne metta. Pronti per questo tuffo nelle liti del 2019? Preparatevi perché ne vedrete, anzi ricorderete, delle belle!

Le liti del 2019: trash allo stato puro a Uomini e Donne

Non possiamo non dedicare parte di questo speciale alle assurdità che abbiamo visto su Canale 5 a Uomini e Donne tra una storia che nasceva e una che finiva. Vi segnaliamo in particolare due momenti epici: quello in cui Gemma litiga con Tina e urla “Ma che cacchio dici!” dietro le quinte, e quello in cui sempre Gemma non lascia parlare Barbara De Santi finché non è quest’ultima a urlarle dietro. Due momenti che sono niente rispetto a quelli che hanno avuto come protagonista la Galgani ma che ci sono rimasti in mente più di tutti gli altri. Guardate un po’ il secondo ad esempio:

RAGA SCUSATE MA AVEVO BISOGNO DI CARICARE QUESTO VIDEO SUL MIO PROFILO PERCHÉ VOGLIO RIVEDERLO QUANDO SARÒ GIÙ DI MORALE GUARDATE GEMMA CHE GRIDA BOOM E BARBARA CHE URLA PERCHÉ GEMMA LE PARLA SOPRA È TUTTO BELLISSIMO MARIA GRAZIE CHE PUNTATONA STO LACRIMANDO GIURO#uominiedonne pic.twitter.com/f8vnRypR6b — 𝖆𝖓𝖌𝖊𝖑𝖆 (@meantvobe) March 11, 2019

Gli scontri del 2019: cos’è successo nelle trasmissioni di Barbara d’Urso

Niente di diverso si può dire del Grande Fratello di Barbara d’Urso che quest’anno ha raggiunto vette altissime con Francesca De André; potremmo stare qui per ore a elencarvi i momenti epici della casa più spiata d’Italia ma ci limitiamo a segnalarvi lo scontro tra la De André, Mila Suarez e Sabrina, l’amica della seconda. Il video lo trovate qui e non chiedeteci cosa successe perché non lo abbiamo ancora capito. Restando nei salotti della d’Urso non possiamo non segnalarvi lo scontro tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria, tutt’altro che divertente purtroppo, visto che il critico d’arte avrebbe potuto risparmiarsi certe uscite, e una lite delle ultime puntate di Live – Non è la d’Urso in cui la padrona di casa si è scontrata con Sergio Vessicchio. Come ha reagito la conduttrice? “Salutame a soreta” e collegamento chiuso. Date un’occhiata perché se non lo avete visto è ora di recuperare:

Salutame a soreta: Barbara D'Urso invita l'ex telecronista Vessicchio, radiato dall'Ordine dei giornalisti per aver insultato una donna arbitro. Lui inizia ad accusare anche la padrona di casa e BdU esonda come un fiume e chiude il collegamento:

pic.twitter.com/KLsGNLay5C — 🎅 Paola. 🐍 (@Iperborea_) December 21, 2019

Discussioni e contrasti nel regno di Maria De Filippi da “Bella patata” ad Amici Vip

Cambiamo regina e ritorniamo a Maria De Filippi, per la precisione a “Bella Patata”, tormentone che ha lanciato Anna Pettinelli come personaggio televisivo – ne è stata fatta anche una parodia musicale – e alla discussione molto accesa tra la stessa De Filippi e Filippo Bisciglia ad Amici Vip. Nel primo caso la Pettinelli sclerò con Stefano Macchi perché a Temptation Island Vip aveva chiamato la sua tentatrice Cecilia Zagarrigo “patata”, il soprannome con cui chiamava lei; nel secondo Maria si arrabbiò parecchio con Filippo perché il conduttore di Temptation Island mise in discussione l’oggettività della redazione, ed era piuttosto normale, diciamocelo, che la conduttrice sarebbe intervenuta in difesa del talent show. Trovate qui il pezzo:

Attualità e politica in Tv: scontri e discussioni da incorniciare

Tutte in trasmissioni politiche o di attualità le liti che stiamo per segnalarvi: protagonista indiscussi Vittorio Sgarbi che oltre a litigare con la già citata Luxuria ha avuto vari scontri verbali con Mario Giordano e una litigata accesissima con Giampiero Mughini. E che dire di Lilli Gruber? La giornalista si è trovata a discutere non poche volte con due esponenti politici che stanno spaccando l’opinione pubblica, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Sempre in tema di trasmissioni d’attualità segnaliamo la lite a Carta Bianca fra Bianca Berlinguer e Mauro Corona che portò lui a farsi una birra in diretta con tanto di allontanamento prima della fine della trasmissione. Ve li proponiamo qui di seguito augurandovi buon anno! E che il trash ci accompagni per sempre!

•Trash a Carta Bianca•

Bianca Berlinguer come il giudice di Forum grida BASTAAAAA per fermare Vittorio Sgarbi e la sua furia contro Mario Giordano 😂✈️😂✈️😂✈️#cartabianca pic.twitter.com/uPrfv1QBDK — {[(MANUEL)]} Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) October 10, 2018

SGARBI RIEMPIE DI COMPLIMENTI MUGHINI. pic.twitter.com/SitePoYo91 — SANTA INQUISIZIONE (@MassimoMalvest1) July 25, 2019