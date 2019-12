Lite Sgarbi-Luxuria da Barbara d’Urso: l’intervento di Maurizio Costanzo sulla vicenda

La scorsa settimana ha fatto molto rumore la pesante lite andata in onda a Live-Non è la d’Urso tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria. Non sono nemmeno mancate parole di fuoco tra l’opinionista e Vittorio Feltri, anch’egli presente in studio. A finire sulla graticola c’è stata pure Barbara d’Urso, il cui atteggiamento ‘tiepido’ nei confronti del politico e del giornalista le ha attirato diverse critiche. Anche perché da anni, la presentatrice partenopea si batte per le battaglie LGBTQ e, quindi, sono stati diversi i commenti che hanno visto nella sua ‘morbidezza’ con i due ospiti un passo falso. Nelle scorse ore, a proposito delle escandescenze di Sgarbi, si è pronunciato Maurizio Costano, che ben conosce il critico d’arte.

Costanzo su Sgarbi: “C’è qualcuno che lo irrita in particolar modo. E, da lì, succede l’inferno”

Sull’atteggiamento poco garbato, per usare un eufemismo, di Sgarbi durante le sue ultime apparizioni in tv (inevitabile che il riferimento, seppur non diretto, sia anche al pesante botta e risposta avuto con Luxuria a Live-Non è la d’Urso), Maurizio Costanzo ha detto la sua lungo le colonne di Chi, rispondendo a un lettore che gli ha chiesto il motivo di simili atteggiamenti da parte del politico. “Sgarbi è offensivo con gli altri ospiti in tv perché è nel suo carattere”, ha esordito il marito di Maria De Filippi che ha aggiunto: “Va da sé che l’ho visto anche trattenersi in maniera perfetta. Probabilmente (ma non so dare una risposta certa), c’è qualcuno che lo irrita in particolar modo. E, da lì, succede l’inferno.”

Le parole di Barbara rivolte a Vladimir Luxuria

“Mi dispiace di non aver colto la tua sofferenza”, ha detto Barbara d’Urso a Luxuria, dopo le scuse già fatte a Pomeriggio 5 circa le parole di Sgarbi e Feltri. “Ti conosco come una persona forte, una leonessa, e non ho percepito la tua sofferenza in quel momento“, ha aggiunto la dottoressa Giò.