Clizia e Paolo, Temptation Island li sbugiarda: il comunicato ufficiale

Lo staff di Maria De Filippi smentisce Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia in merito al loro rifiuto per Temptation Island: “Ma chi vi ha invitato?”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia continuano a collezionare magre figure. La prima è arrivata quando la coppia, ospite da Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso, avrebbe dovuto riservare alla conduttrice l’esclusiva del loro primo incontro. Ricordiamo infatti che i due ex gieffini non si sono potuti vedere per svariati mesi, l’ultimo incontro risaliva al momento della squalifica dell’influencer dal reality. Ma, durante la diretta di Live, Barbara ha svelato al pubblico che i due si erano già visti il giorno prima, avendo posato per la cover del settimanale Chi. Ed ecco che, qualche ora fa, è arrivata un’altra segnalazione sulla coppia. Negli ultimi giorni, Paolo e Clizia hanno affermato più volte di aver ricevuto la chiamata di Maria De Filippi per una possibile partecipazione al cast di Temptation Island. Proposta da loro rifiutata. “Maria è una persona splendida, ma non è il nostro modus operandi”, affermava la Incorvaia solo nella giornata di ieri in un’intervista rilasciata a Turchesando, il programma radiofonico di Turchese Baracchi in onda su Radio Italia Anni 60. Stando però a quanto dichiarato poco fa dalla redazione del reality, le cose non sono andate proprio così.

Paolo e Clizia a Temptation Island, la trasmissione fa chiarezza: “Mai invitati da noi”

Le continue affermazioni dei due ex gieffini devono aver non poco alterato la redazione della De Filippi che, attraverso un post condiviso sui principali social network, ha smentito la coppia, affermando che i due avrebbero utilizzato il nome del reality per acquisire maggior visibilità. “Continuano a leggere, come tutti gli anni, sui social, svariati nomi di personaggi più o meno noti, che dicono di aver rifiutato l’invito a partecipare a Temptation Island – scrive lo staff sui social – Cosa che, per carità, potrà sempre accadere e non ci scomporrà dal portare avanti il nostro, ma ad oggi nella realtà dei fatti, i nomi che poi dichiarato di aver rifiutato sono sempre non veri”. Poi la redazione entra nello specifico e fa i nomi di Clizia e Paolo. “Tra i tanti che sono usciti in questi giorni, appunto mai invitati, Clizia e Paolo, a cui auguriamo il meglio dalla vita ma che da noi non sono mai stati invitati. Ci fa sempre onore che qualcuno debba ricorrere ai nostro titoli per avere visibilità e notizia, ma a volte l’insistenza senza replica puo prendere pieghe fastidiose per tutti”.

Il perdono della d’Urso

Dopo l’episodio accaduto nella puntata precedente di Live, la conduttrice napoletana ha perdonato la coppia, ipotizzando fossero stati troppo ingenui nel nascondere il servizio fotografico di Chi. “Io sono positiva, faccio il tifo per loro e va bene così, non voglio più commentare quello che è successo ieri sera. È inutile polemizzare. Sono stati ingenui o forse sono stata ingenua io. Se avessi saputo prima avrei organizzato la cosa in maniera differente”, ha dichiarato Barbara in tale occasione.