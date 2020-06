Clizia e Paolo: “Abbiamo detto no a Maria De Filippi”, nuove rivelazioni

Ultime notizie su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: come sta oggi la coppia

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Dopo diversi mesi di lontananza, dovuti prima al Grande Fratello Vip e poi all’emergenza Coronavirus, la fashion blogger e il giovane conduttore si sono ricongiunti in Sicilia. Il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi ha lasciato Roma per raggiungere l’isola dove la nuova fidanzata è nata e cresciuta. In un’intervista rilasciata a Turchesando, il programma radiofonico di Turchese Baracchi in onda su Radio Italia Anni 60, l’ex gieffina ha ammesso che tutto va a meraviglia e che l’impatto con la realtà non ha rovinato la magia che si è creata davanti alle telecamere del reality show di Canale 5. Ma non è finita qui: la Incorvaia ha puntualizzato che nel futuro non c’è un altro format del genere tanto che, insieme a Paolo, è stata costretta a rifiutare una interessante proposta di Maria De Filippi.

Clizia e Paolo hanno rifiutato Temptation Island Vip 2020

“Temptation Island Vip? Ce l’hanno già proposto ma abbiamo rifiutato. Maria è una persona stupenda ma questo non è proprio il nostro genere. Non è il nostro modus operandi“, ha spiegato Clizia Incorvaia nell’ultima intervista radiofonica dove ha parlato anche di moda, da sempre la sua grande passione. Dunque, se sembra quasi certa la presenza di Antonella Elia e del fidanzato Pietro Delle Piane, nel docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi toccherà fare a meno di Clizia e Paolo. Che però sperano di lavorare in futuro insieme, magari in una trasmissione simile a Colpo di fulmine degli anni Novanta che ha lanciato volti oggi molto famosi come la già citata Marcuzzi, Walter Nudo e Michelle Hunziker. Salvo imprevisti, Temptation Island Vip è prevista su Canale 5 tra settembre e ottobre mentre la versione Nip con Filippo Bisciglia ripartirà il prossimo 7 luglio.

Rivelazioni piccanti di Clizia Incorvaia su Ciavarro Jr

Nell’intervista con Turchese Baracchi Clizia Incorvaia ha poi raccontato altri dettagli sulla liaison con Paolo Ciavarro. La prima notte di passione è stata unica e memorabile per entrambi tanto che l’ex moglie di Francesco Sarcina ha invitato tutti a confidarsi di più all’inizio di una conoscenza, badando maggiormente all’aspetto mentale che a quello fisico. Proprio perché molto romantici, e ben consci del rapporto importante che stava per nascere, Clizia e Paolo hanno deciso di non concedersi davanti alle telecamere al contrario di tante altre coppie passate nella Casa più spiata d’Italia. “Secondo me bisogna proprio aspettare prima di fare l’amore. Bisogna dare più senso all’attesa. Tutto parte dalla mente, il fare l’amore è poi la ciliegina sulla torta. Sono due anime che si fondono e diventano una“, ha rimarcato la quasi 40enne.

Perché Clizia e Paolo vivono in due case diverse in Sicilia

Paolo Ciavarro è da settimane in Sicilia ma non alloggia nella stessa casa di Clizia Incorvaia e della figlia Nina. Come confidato dalla web influencer, il padre di Clizia ha messo a disposizione del neo genero uno dei suoi appartamenti. Il motivo è presto detto: per il momento la Incorvaia preferisce rimandare l’incontro tra la bambina di 4 anni e il nuovo fidanzato. Una scelta saggia visto che la relazione è appena nata e un eventuale delusione potrebbe compromettere la serenità di Nina. Una serenità conquistata con tanta fatica data la battaglia legale che va avanti ormai da un anno tra Clizia e l’ex marito Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni.

Video dell’intervista a Clizia Incorvaia: