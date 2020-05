Clizia e Paolo in Sicilia in due case diverse: la decisione della Incorvaia

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro news dalla Sicilia: la scelta di vivere in due case diverse

È finalmente cominciata la storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Dopo la breve frequentazione nella Casa del Grande Fratello Vip e i tanti mesi di lontananza la web influencer e il giovane conduttore sono finalmente liberi di viversi quotidianamente, come tutte le coppie del mondo. Nei giorni scorsi il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro è volato in Sicilia, terra natale della nuova fidanzata. I due hanno subito recuperato il tempo perduto con romantiche passeggiate in riva al mare e notti bollenti ma hanno preso una decisione importante: quella di non condividere lo stesso tetto.

Paolo Ciavarro non ha ancora conosciuto la figlia di Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro è in Sicilia ma non alloggia nella stessa casa di Clizia Incorvaia e della figlia Nina. Come confidato dalla 39enne a Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, il padre di Clizia ha messo a disposizione del neo genero uno dei suoi appartamenti. Il motivo è presto detto: per il momento la Incorvaia preferisce rimandare l’incontro tra la figlia di 4 anni e il nuovo fidanzato. Una scelta saggia visto che la relazione è appena nata e un eventuale delusione potrebbe compromettere la serenità di Nina. Una serenità conquistata con tanta fatica vista la battaglia tra Clizia e l’ex marito Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. “Mi dedico un po’ a Paolo e un po’ a mia figlia”, ha dichiarato la Incorvaia.

Video chiamate tra consuoceri: la confessione di Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro non ha ancora incontrato Nina ma sua madre Eleonora Giorgi ha già conosciuto – seppur virtualmente – la consuocera, la madre di Clizia Incorvaia. “Abbiamo fatto delle video chiamate tutti insieme nei giorni scorsi. I nostri genitori vanno molto d’accordo”, ha ammesso l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Dunque una storia seria, che sta diventando più importante ogni giorno che passa. “Spero che Paolo sia il mio amore eterno. Siamo migliori amici, innamorati e amanti. Ci raccontiamo tutto, del presente e del passato, senza alcuna paura di essere giudicato dall’altro”, ha sottolineato Clizia.

Come evolverà il rapporto tra Paolo e Clizia dopo il Coronavirus

Quando si potrà tornare alla normalità, Clizia Incorvaia tornerà a Milano, città dove vive da quando ha 18 anni, mentre Paolo abita a Roma. “Ci vedremo ogni weekend, la distanza è poca”, ha assicurato Clizia che non è preoccupata per il suo futuro amoroso. E a chi crede che sia lei la più tosta della coppia ha così replicato: “Acque chete rompono i ponti. Paolo è una persona molto forte e non ha bisogno di ostentare la sua forza”.