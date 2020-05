Paolo e Clizia, confessioni intime sul primo incontro: ecco come è andata

Paolo Ciavarro e Clizia, confessioni intime sul primo incontro: ecco come è andata dopo tanta attesa. Incorvaia interviene anche sulle polemiche di Live

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, l’attesa è finita. Finalmente! La coppia, dopo essere finita nel mirino delle polemiche per l’ospitata della scorsa domenica a Live-Non è la d’Urso (il programma aveva annunciato la loro ri-unione come esclusiva a favore di telecamere, ma in realtà i due si erano visti il giorno prima), si è confidata a ruota libera al magazine Chi. Tanti gli argomenti trattati, una sola la costante: la voglia di viversi. Anche perché 70 giorni di attesa mica sono pochi per un coppia ‘in erba’ che ha voglia di scoprirsi e respirare i sussurri del cuore. “Che poi l’attesa è più erotica dell’atto in sé”, filosofeggia la Incorvaia. A proposito di eros. Il primo incontro? Come è stato? “Che passione, sì, io mi sono emozionata ed è stato molto… è stato pazzesco, ha confermato tutto quello che avevo sentito già al primo bacio e…“, sempre l’ex di Sarcina a cui fa eco simpaticamente Ciavarro: “Clizia, possiamo parlare solo di grande intensità?”. E pensare che goliardicamente mamma Eleonora Giorgi e l’amica della coppia Rita Rusic, a proposito del primo incontro, avevano detto che Paolo, per il troppo coinvolgimento, avrebbe rischiato di fare cilecca. Ma…

Clizia, passione alle stelle con Ciavarro

Cilecca o no? “Che dire? Ciao mamma e ciao pure a Rita”, replica divertito Ciavarro. Interviene Clizia: “Diciamo che da quel primo bacio io avevo già capito che c’era chimica fra noi due. E poi, e poi…”. Quindi? “Da quel primo bacio io ho subito sentito… ‘Hai capito tu qua Paolino il pariolino che mi sembrava tanto uno da Azione Cattolica’?”. Insomma, Rita ed Eleonora pare che non ci abbiano azzeccato. Si passa al capitolo Nina, la figlia della Incorvaia. Ciavarro non l’ha ancora incontrata e non ha alcuna fretta. Spiega infatti, essendo figlio di separati, che conosce il contesto e quindi di non volere, almeno per ora, in alcun modo intromettersi. Clizia si sente compresa e capita…

Clizia risponde alle critiche dopo Live-Non è la d’Urso

Clizia è tornata sulle polemiche scaturite a Live-Non è la d’Urso. Proprio Barbara, la padrona di casa del talk, ha tirato le orecchie a lei e a Paolo parlando di sceneggiata. “Non ci abbiamo nemmeno pensato – spiega l’ex di Sarcina -, come tutte le persone innamorate, appena finita la quarantena, ci siamo visti. Ma chi non avrebbe fatto così? Poi la sera dopo eravamo assieme in tv? Certo, eravamo ancora insieme. Finalmente insieme e lo saremo per molto tempo ancora, alla faccia delle malelingue.”