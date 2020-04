Temptation Island cast: “Ci stiamo preparando”, come cambia il reality

Un nuovo Temptation Island: concorrenti in un’edizione decisamente diversa

Temptation Island 2020 ci sarà. Maria De Filippi ci mette la mano sul fuoco: i casting stanno procedendo normalmente (anche se, in questo periodo, di normale c’è ben poco) e potremmo scoprire fra non molto i nuovi concorrenti del cast. Fidanzati e corteggiatori si butteranno in un’esperienza mai provata prima d’ora: non solo perché prenderanno parte a un docu-reality seguito da milioni di telespettatori, ma anche perché vivranno tutto mantenendo le debite distanze. La De Filippi è chiara su questo: sarà un Temptation Island diverso, durante il quale verranno rispettate tutte le norme per evitare il contagio da Coronavirus.

Cast Temptation Island 2020: chi ci sarà? A lavoro…

Maria De Filippi e Raffaella Mennoia (che ha recentemente parlato dell’inizio del programma) stanno lavorando per creare un cast di Temptation Island degno di nota. Al settimanale Vanity Fair, la conduttrice ha spiegato: “Ne stiamo parlando in questi giorni per portarci avanti con il cast: scegliamo di prepararci anziché aspettare senza poter fare niente. Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto”. Una lunga intervista da cui è emerso anche quello che è successo tra lei e Valentin Alexandru e la verità sulla “Celentano cacciata da Amici”.

Filippo Bisciglia conduttore di Temptation Island?

La De Filippi ha sottolineato che non mancherà una componente che innesca sempre una serie di vicende interessanti… quelle che fanno più chiacchierare i telespettatori! Le sue parole: “La gelosia nasce sempre da questo, anche perché, una volta superata la passione iniziale, non restano che i sentimenti. Stiamo cercando di lavorare su questo”. Ma ci sarà Filippo Bisciglia come conduttore? Per il momento silenzio. Anche se Maria ha tenuto a ribadire che con lui è in ottimi rapporti.