Temptation Island, sì ai casting ma lo show non è sicuro che partirà: news

Temptation Island 2020, sì ai casting ma lo show non è sicuro che partirà: news e scenari possibili

Pochi giorni fa le indiscrezioni provenienti dai corridoi Mediaset confermavano la nuova stagione di Temptation Island. Oggi Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, ha infatti dichiarato in un video promo del programma che la redazione è attiva per i casting. Tuttavia sono ancora tantissime le incognite sulla produzione del reality. Ancor più ombre si addensano se si pensa alla data di partenza: il prodotto messo in onda da Mediaset da sempre sbarca in tv tra giugno e luglio. E quest’anno? Come si farà? Andiamo a scoprire tutti gli scenari possibili.

Temptation, parla Raffaella Mennoia

“Con la speranza che la situazione nel nostro paese possa tornare il primo possibile alla normalità, la redazione di Temptation Island è attiva”. Così Raffaella Mennoia nel video promo di Temptation Island diffuso oggi sui social. Ma quando andrà in onda il programma? E come? L’estate è alle porte e, come ha spiegato Fanpage.it, non rimane molto tempo per organizzarsi. Se lo si volesse confezionare nella versione standard, con contatti fisici e quant’altro, bisognerebbe mettere prima in quarantena tutto il cast (compresi gli addetti ai lavori). Poi far partire le registrazioni e infine montarle. Ciò vuol dire che nel giro di pochi giorni si dovrebbero scegliere coppie e tentatori/trici e dare avvio alla procedura. Tuttavia è scivoloso in questo momento muoversi nelle norme anticontagio. Insomma, la realizzazione non è semplice nelle tempistiche ‘normali’.

Temptation Island: la suggestione della versione invernale

Se non si riuscisse a confezionare lo show nella ‘solita’ modalità, si potrebbero intraprendere due strade. Fanpage.it azzarda un Temptation invernale: “Immaginare una versione ‘natalizia’ del format. Non si potrebbe far ricorso a bikini e bagni in piscina in quel caso, ma immaginare di registrare le avventure delle coppie separate per 21 giorni in un paesaggio invernale, magari innevato, potrebbe risultare altrettanto romantico.” Oppure, scrive sempre la testata Fanpage.it, “per restare nei tempi e sfruttare l’estate, si potrebbe pensare di procedere a isolare le coppie e i single coinvolti per circa un mese, evitando ogni contatto fisico con l’esterno e azzerando così le possibilità di contagio. Solo dopo la quarantena obbligata, i single e le coppie sbarcherebbero nelle location prescelte per le registrazioni.”