Temptation Island 2020, via ai provini. Le dritte di Raffaella Mennoia

Temptation Island 2020, redazione intasata dalle richieste: al via i provini, parla Raffaella Mennoia e dà delle dritte su che cosa fare. Tutte le news sullo show che tornerà in estate

Temptation Island 2020 ci sarà. La conferma del reality estivo di Canale 5 era già stata data qualche settimana fa da Filippo Bisciglia, che lo ritroveremo al timone dello show in terra sarda, quest’estate. Nel frattempo la redazione inizia a imbastire le trame delle coppie e dei tentatori/tentatrici che vederemo all’opera tra qualche mese. A parlare è Raffaella Mannoia, il braccio destro di Maria De Filippi, che in queste ore è impegnata a valutare i futuri concorrenti. Provini già iniziati, ma pare che si sia ancora in tempo a fare richiesta e a sperare nella selezione. A tal proposito, Raffaella ha dato alcuni consigli su come agire per provare a entrare nel cast. Sia da single sia in coppia.

Raffaella Mennoia fresca di provini di Temptation

“Stamattina ho fatto i provini di Temptation. Grazie a chi è venuto, a chi verrà nel pomeriggio e a tutti quelli che verranno in generale”, ha detto Raffaella apparendo in alcune Instagram Stories. L’autrice ha quindi sottolineato che il profilo social Instagram del programma è stato letteralmente preso d’assalto: “Sono state moltissime le richieste, non dico il numero perché non è il caso”, ha commentato la Mennoia che ha poi consigliato sul da farsi circa la spedizione delle richieste per accedere al colloquio per partecipare al reality: “Dico a voi di scrivere direttamente il motivo per cui volete partecipare. Se volete partecipare come coppia, lasciando subito il numero di telefono, oppure se volete partecipare come single. Questo per smistare in modo più rapido le richieste”.

Temptation Island Nip e Vip tornano entrambi

Alla guida di Temptation Island 2020 ritroveremo l’amato e apprezzato Filippo Bisciglia. “Quello è il mio programma e quindi ci vedremo prossimamente per la nuova edizione”, ha detto il conduttore in una recente intervista. I fan possono perciò dormire sonni tranquilli. Anche gli affezionati dell’edizione vip possono gioire, visto che tornerà con una nuova stagione pure quest’ultimo. Al timone ritroveremo Alessia Marcuzzi.