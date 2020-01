Bisciglia: il futuro a Temptation Island e retroscena sul programma di Rai2

Filippo Bisciglia a ruota libera: il suo futuro a Temptation Island e il retroscena sul programma propostogli da Rai2

Filippo Bisciglia si racconta: la nuova edizione di Temptation Island, l’avventura ad Amici Celebrities e le proposte lavorative che non mancano, nemmeno dalla Rai. Il conduttore, che da più di 10 anni condivide una love story con la showgirl Pamela Camassa, ha rilasciato un’intervista a SuperguidaTv, affrontando i temi poc’anzi citati e svelando anche diversi retroscena e alcune curiosità.

Bisciglia e l’avventura ad Amici Celebrities

Bisciglia è tornato a sottolineare, a proposito di Amici Celebrities, che inizialmente non voleva parteciparvi. Motivo? La presenza di Pamela. “Volevo dare a lei la possibilità di viversi questa avventura da sola. Dopo mi sono accorto che è stato bello condividere insieme questa esperienza”, ha spiegato aggiungendo: “Sono per carattere molto puntiglioso e ci tenevo a fare bene. Mi sono comportato come un ragazzo di Amici pur avendo 40 anni. Non so se sono contento di averla vissuta così perché le emozioni tendo a viverle appieno.” Spazio poi al futuro e alla tv.

Le offerte tv fatte a Bisciglia

Maurizio Costanzo ha dichiarato che Filippo meriterebbe più spazio. Cosa ne pensa? “Ci sono delle produzioni che hanno in mano dei programmi che sarebbero adatti a me. Peccato che in questo momento non ci siano tantissimi spazi.” Eppure le proposte non sono mancate: “Mi era stata proposta la conduzione di due programmi. Li avevo visti ma non erano in seconda serata. Uno parlava di musica e l’altro era un game. Il problema però è che non ci sono gli spazi. Io sarei pronto a condurre un programma di musica che è una delle mie passioni”. C’è stata anche un’offerta di Rai Due.

Filippo sarà alla guida della prossima edizione di Temptation Island

“Su Raidue – racconta – mi era stato proposto anche un altro programma. Si trattava di un quotidiano di pomeriggio. Poi si fanno delle scelte perché ci sono programmi che possono essere più o meno adatti. Non sono uno che sgomita perché devo ragionare bene sul da farsi.” Sanremo è imminente: per chi farà il tifo? “Per Alberto e per Giordana. Alberto è uno dei ragazzi più educati, carini e dolci che abbia mai conosciuto in tutta la mia vita.” Si chiude con Temptation Island: “Quello è il mio programma e quindi ci vedremo prossimamente per la nuova edizione.” Filippo ci sarà! I fan possono dormire sonni tranquilli.