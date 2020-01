Giordana Angi emozionata prove Sanremo, le scrive Filippo Bisciglia

Sanremo 2020, Giordana Angi emozionatissima durante le prove: un nuovo traguardo per la cantante di Amici

Giordana Angi è tra le cantanti ufficiali di Sanremo 2020. Ha sognato da quando era piccola il palco dell’Ariston e ora può finalmente dire di avercela fatta: il suo percorso è stato sempre in salita ed è riuscita a tagliare traguardi importanti dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Sappiamo bene tutti quanto sia importante il Festival di Sanremo per un cantante emergente: basti pensare al successo che ha travolto Mahmood! Giordana riuscirà ad andare lontano? Sicuramente il suo brano farà presa su una vasta fetta di pubblico e dal titolo è facile da intuire di cosa parla il suo pezzo (Come mia madre).

Il messaggio di Giordana Angi prima di Sanremo: ringraziamenti speciali da parte della giovane artista

Su Instagram, Giordana Angi ha manifestato la sua grande emozione durante le prove del Festival di Sanremo 2020 scrivendo questo messaggio: “Dirige l’orchestra il maestro Giovanni Sciabbarrasi! Sto portando ciò che di più reale ho nella mia vita, dalle canzoni alle persone. Me l’avessero detto un anno fa, non ci avrei creduto. Grazie alla vita, grazie a voi, grazie a tutte le persone che lavorano con me, @carlo_avarello e @manuelfinotti grazie ad @amiciufficiale per avermi dato la possibilità di sognare #comemiamadre”.

Filippo Bisciglia scrive a Giordana Angi: le parole del conduttore

Tra i primi a commentare il post di Giordana Angi, il suo grande fan, Filippo Bisciglia, che le ha scritto questo messaggio: “E grazie ai sogni che ci fanno sognare e voi ragazzi meritate tutto, per le splendide persone che siete e per l’amore che ci mettere nel fare il vostro lavoro… la musica!”.