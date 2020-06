Temptation Island avrà due edizioni: Marcuzzi a settembre, Gemma fuori

Temptation Island, ci saranno due edizioni del reality: Alessia Marcuzzi in onda a settembre 2020, Gemma e Nicola non partiranno per la Sardegna

Continuano ad arrivare ulteriori indiscrezioni in merito a Temptation Island. Nella giornata di ieri, vi abbiamo parlato della decisione presa dalla redazione di realizzare un unico programma dove nel cast avrebbero partecipato sia coppie formate da volti celebri della tv che quelle formate da persone comuni. L’indiscrezione è arrivata da TvBlog: il portale aveva anche confermato Filippo Bisciglia al timone di questa edizione inedita, vedendo dunque Alessia Marcuzzi fuori dai giochi. Qualche ora fa, però, stando a quanto apprendiamo da Il Fatto Quotidiano, le cose sarebbero leggermente diverse. Il fatto che nella versione in partenza il 7 luglio 2020 potrebbero partecipare sia Vip che persone sconosciute, non esclude la messa in onda di una seconda edizione a settembre 2020. Ma chi ci sarà nel cast il prossimo autunno? Bisognerà valutare le mosse di Alfonso Signorini con la nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Temptation Island a settembre: Vip o Nip? GfVip 5 decisivo

A settembre dovrebbe partire la nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotto anche questa volta dal direttore di Chi. Il doppio appuntamento è stato confermato ma, se la seconda edizione di Temptation Island andrà in onda nello stesso mese, si rischia di avere ben tre serate con volti noti. E si sa, il troppo stroppia. Quindi, alla luce di tale ipotesi, sarebbe nata quella di inserire una parte di coppie Vip nell’edizione estiva di Bisciglia, per poi decidere se la versione autunnale sarà solo Nip o Vip. Se il GfVip partirà a i primi di settembre è molto probabile che il reality sarà composto solo da coppie Nip. Se invece Alfonso slitterà a fine mese o i primi di ottobre, Alessia Marcuzzi condurrà la versione Vip.

Gemma e Nicola non saranno nel cast

Per quanto riguarda le coppie che partiranno il prossimo 20 giugno, Il Fatto Quotidiano conferma la partecipazione di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, così come Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Non risultano nel cast invece la dama del trono Over Gemma Galgani e il giovane Nicola Vivarelli, per il semplice motivo che i due ancora non formerebbero una coppia.