Coppie Temptation Island 2020, prontissimi due nuovi Vip: le anticipazioni

Temptation Island 2020, le coppie: parteciperanno anche Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Le ultime anticipazioni su Temptation Island 2020 vengono direttamente da Tvblog e hanno come protagonista la coppia formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso che andranno ad aggiungersi agli altri due già svelati qualche tempo fa: parliamo di Antonella Elia e Pietro Delle Piane che sono già finiti al centro del gossip televisivo per parecchi mesi, visto che lei è stata una dei concorrenti più in vista del Grande Fratello Vip 4. Con la Nazzaro e Amoruso siamo dunque alla seconda coppia Vip di quest’edizione che – come forse avrete saputo – racconterà le storie sia dei personaggi famosi sia di uomini e donne non noti: un ritorno alle origini che forse dipende dalla pandemia Covid-19 e che potrebbe portare la trasmissione di Canale 5 ad allungarsi più di quanto ci si aspetti. Ma queste sono nostre supposizioni: ora veniamo al cast.

Coppie Temptation Island nuova edizione: il cast inizia a prendere forma

Dicevamo delle coppie Vip e non famose che vi prenderanno parte, e i fatti sembrano stare proprio così dopo le ultime anticipazioni su Temptation Island pubblicate da Blogo. Oltre ad Antonella Elia e a Pietro Delle Piane Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso dovranno probabilmente convivere con una coppia che ancora non si forma ma che potrebbe essere il vero colpaccio di quest’edizione: parliamo per la precisione di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli che già oggi hanno fatto discutere per via di un’intervista di mamma Luisella e nonna Anna. Ce li vedete Gemma e Nicola in un villaggio turistico in cui le tentazioni saranno all’ordine del giorno? Noi se ci pensiamo non stiamo più nella pelle, dato ciò che ci hanno regalato in pochi mesi a Uomini e Donne. Ma torniamo alla Nazzaro e ad Amoruso.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso a Temptation Island 2020: perché la coppia è famosa

Qualcuno potrebbe chiedersi perché sono famosi, visto che non sono di certo quotidianamente su blog e giornali: parliamo di Miss Italia 1999, attualmente speaker di Radio Zeta e forse in un nuovo programma di Rai Due condotto da Federico Quaranta, e di un calciatore che ha giocato in tante squadre, dal Bari al Glasgow Rangers; tra le sue esperienze televisive ricordiamo Squadre da incubo e Celebrity MasterChef Italia. Al momento il cast di Temptation Island 2020 ci sembra ben fatto, sempre che dovesse essere confermato; siamo proprio curiosi di scoprire a questo punto le altre coppie, visto che l’inizio del docu-reality di Canale 5 è vicino e dopo la fine di Uomini e Donne abbiamo bisogno di qualcosa di forte.