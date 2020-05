Linea Verde Radici: Quaranta torna dopo polemiche (e sorpresa autunno)

Federico Quaranta torna con Linea Verde Radici dopo le polemiche sulla sostituzione

Le ultime indiscrezioni pubblicate da Tvblog parlano chiaro, anzi chiarissimo: Federico Quaranta sarà alla conduzione di Linea Verde Radici, edizione speciale di Linea Verde che dovrebbe andare in onda quest’anno tra luglio e agosto. Un ritorno che fa molto discutere, inutile negarlo, visto che nessuno ha dimenticato la polemica scoppiata un anno fa circa quando il conduttore fu sostituito da Beppe Convertini. Buttatosi il passato alle spalle, oggi Quaranta torna con l’edizione Radici che sarà strettamente legata al Coronavirus. Ma veniamo ai dettagli.

Linea Verde Radici: alla conduzione Federico Quaranta, Manila Nazzaro inviata

Il numero di puntate di Linea Verde Radici dovrebbe essere pari a dieci, e la trasmissione andrà in onda su Rai Uno sia a luglio sia ad agosto ogni sabato a partire da mezzogiorno. Blogo parla anche di quattro speciali in seconda serata nel mese di agosto per raccontare il turismo ai tempi del Covid-19: ciò significa che vedremo come il virus ha cambiato gli equilibri del settore, come i commercianti e i protagonisti del settore si sono adattati e non solo. Una tematica di indubbio interesse, visto che durante la Fase 2 della lotta al Coronavirus l’attenzione si sta lentamente spostando sulla ripresa economica. Federico Quaranta sarà ovviamente affiancato da un’inviata che dovrebbe essere Manila Nazzaro, per quanto non sia ancora sicuro. E non è finita qui.

Le ultime news su Federico Quaranta e sul futuro di Linea Verde

Quaranta dovrebbe tornare anche in autunno con un programma che dovrebbe andare in onda nel tardo pomeriggio di ogni sabato. La tematica sarà affine a quella di Linea Verde Radici, visto che il conduttore e il suo team saranno chiamati a raccontare il territorio; al riguardo Blogo sostiene che dovrebbero esserci anche degli speciali in seconda serata nel 2021, ovviamente qualora le aspettative della rete non dovessero andare deluse. Continua intanto il gossip sulla conduzione di Linea Verde che a quanto pare dovrebbe essere affidata o a Elisa Isoardi o a Nunzia De Girolamo. Un periodo di forti cambiamenti insomma.